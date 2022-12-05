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Спецоперация на Украине

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области отправил подчиненных на спецоперацию

В зону СВО уехал 51 человек из батальона «Вега», которым руководит Андрей Панфёров

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Командир формирования поедет в зону СВО в конце декабря

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Еще 51 человек из добровольческого батальона «Вега» отправился в зону специальной военной операции. Остальные члены подразделения, в том числе командир, поедут на линию соприкосновения в конце декабря.

— 51 человек уехал, занимаются поставленными задачами, остальные находятся на обучении. Планы не меняются, работаем строго по плану боевой подготовки, которая утверждена, — рассказал НГС командир формирования, первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панфёров.

Он добавил, что выездов оперативных групп больше не будет. В конце декабря на место отправятся остальные добровольцы отряда.

— Может затянуться вопрос по выделению транспорта, самолетов, но пока всё идет по плану, как надо, — добавил Андрей Панфёров.

Элитный добровольческий отряд «Вега» начали формировать в середине октября. Его возглавил вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров. Кроме него туда вошли депутат горсовета Евгений Яковенко, экс-министр труда и депутат Заксобрания Ярослав Фролов. Неделю назад туда отправилась оперативная группа из 15 человек.

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