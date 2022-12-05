Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области отправил подчиненных на спецоперацию

Элитный добровольческий отряд «Вега» начали формировать в середине октября. Его возглавил вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров. Кроме него туда вошли депутат горсовета Евгений Яковенко, экс-министр труда и депутат Заксобрания Ярослав Фролов. Неделю назад туда отправилась оперативная группа из 15 человек.

