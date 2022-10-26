«Идет зачисление бойцов»: в Новосибирской области начался набор добровольцев в батальон «Вега»
Подготовку служащих будут вести на территории региона
Подготовка бойцов добровольческого батальона «Вега», будет проходить в Новосибирской области. По словам губернатора Андрея Травникова, сейчас подразделение вошло в состав воинской части региона.
— Они будут по-настоящему сибиряками, представителями региона. Штат уже утвержден, и с сегодняшнего дня идет зачисление бойцов. Все желающие могут обратиться к Андрею Панферову, кто знает его контакты, или обратиться к местным военкомам. Батальон будет полностью экипирован за счет предприятий, бюджета области, — рассказал губернатор Андрей Травников во время интервью программе «Вести Новосибирск» 26 октября.
Андрей Панферов — первый заместитель председателя законодательного собрания Новосибирской области. В конце сентября он подал рапорт об отправке на спецоперацию.
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О создании батальона «Вега» стало известно 19 октября. Тогда Андрей Травников назвал это подразделение боевым. Решение о создании добровольческого батальона приняли вместе с Министерством обороны.
Что еще говорил губернатор о частичной мобилизации, читайте в нашей онлайн-трансляции.