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Спецоперация на Украине

«Идет зачисление бойцов»: в Новосибирской области начался набор добровольцев в батальон «Вега»

Подготовку служащих будут вести на территории региона

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Желающие попасть в добровольческий батальон могут обратиться в военкоматы

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Подготовка бойцов добровольческого батальона «Вега», будет проходить в Новосибирской области. По словам губернатора Андрея Травникова, сейчас подразделение вошло в состав воинской части региона.

— Они будут по-настоящему сибиряками, представителями региона. Штат уже утвержден, и с сегодняшнего дня идет зачисление бойцов. Все желающие могут обратиться к Андрею Панферову, кто знает его контакты, или обратиться к местным военкомам. Батальон будет полностью экипирован за счет предприятий, бюджета области, — рассказал губернатор Андрей Травников во время интервью программе «Вести Новосибирск» 26 октября.

Андрей Панферов — первый заместитель председателя законодательного собрания Новосибирской области. В конце сентября он подал рапорт об отправке на спецоперацию.

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О создании батальона «Вега» стало известно 19 октября. Тогда Андрей Травников назвал это подразделение боевым. Решение о создании добровольческого батальона приняли вместе с Министерством обороны.

Что еще говорил губернатор о частичной мобилизации, читайте в нашей онлайн-трансляции.

ДобровольцыГубернатор Андрей ТравниковЧастичная мобилизацияБатальон Вега
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