«Идет зачисление бойцов»: в Новосибирской области начался набор добровольцев в батальон «Вега»

Подготовка бойцов добровольческого батальона «Вега», будет проходить в Новосибирской области. По словам губернатора Андрея Травникова, сейчас подразделение вошло в состав воинской части региона.

— Они будут по-настоящему сибиряками, представителями региона. Штат уже утвержден, и с сегодняшнего дня идет зачисление бойцов. Все желающие могут обратиться к Андрею Панферову, кто знает его контакты, или обратиться к местным военкомам. Батальон будет полностью экипирован за счет предприятий, бюджета области, — рассказал губернатор Андрей Травников во время интервью программе «Вести Новосибирск» 26 октября.

