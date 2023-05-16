Главу МВД ЛНР ранили при взрыве в барбершопе: новости СВО за 15 мая

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета, способная поражать цель на расстоянии более 250 километров. Эти ракеты Великобритания передала Украине на прошлой неделе.

Кадыров заявил, что выкупил своего коня через спецслужбы Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его коня, которого, как сообщалось ранее, украли в Чехии, на самом деле везут к нему. В начале марта у чешских СМИ появилась информация, что принадлежащего Кадырову породистого жеребца Зазу похитили из конюшни, где он содержался в качестве замороженного на основании санкций имущества.

— Теперь можно рассказать, что же тогда произошло на самом деле. Не переживайте, с Зазу всё хорошо, — написал Кадыров в своем Telegram-канале. — В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали — конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план — они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими.