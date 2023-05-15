«На хера мне ваши медали?» Репортаж из офиса ЧВК «Вагнер» в Новосибирске, куда едут за миллионами семьи погибших в СВО

Женщины тихо переговариваются, обсуждают документы, которые взяли с собой. Оксана рассказывает, что живет в соседней области, сын жил еще дальше, но захоронили его вообще не в России. Все проблемы с пересечением границы взяла на себя ЧВК. Она с мужем ехала 9 часов до Новосибирска, чтобы получить компенсацию. Первое время, то ли от незнания, то ли от растерянности, обращалась в местную администрацию, но там ее даже не приняли.



— Нет, вы чего? Администрация вам ничего не выплатит, можете даже не пытаться! Тут все выплаты, — уверяет ее Ирина. — Вы чего, это же ЧВК, а с ними даже связываться не хотят!



Через пару минут на первый этаж спускается седой мужчина в синем костюме и экстравагантных туфлях с металлическими носами. Громким голосом, будто бы не замечая косящегося на него охранника, он объясняет, что выплачивать деньги будут после полудня: банки в Новосибирске работают лишь с 10, и крупную сумму денег для всех родственников, которым назначили на сегодня, еще надо привезти.

