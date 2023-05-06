Приехали Пугачева и Песков. Как хоронят модельера Валентина Юдашкина

Елена Север рассказала журналистам, что за несколько дней до смерти Валентина Юдашкина она выступала в его платье. Он тоже должен был быть на этом мероприятие, но модельеру стало хуже. По ее словам, они были очень близки с кутюрье и обсуждали творческие планы.
— Мы знали, что он болен, надеялись на лучшее, — сказала она. — Думаешь, что не завтра, а через какое-то время. Он до последнего работал, буквально за три дня у меня было мероприятие, на котором он должен был быть. Я была на сцене Большого театра в его платье, вела мероприятие и очень ждала его на первом ряду. Мне позвонили и сказали, что ему стало хуже, поэтому я даже не успела сказать слова благодарности, потому что мы должны были увидеться. Я думала, что всё ему покажу, расскажу.
— Мы с ним встретились, он себя неважно чувствовал, обсуждали с ним будущие планы, и последние слова его были: «Увидимся на премии "Браво" в Большом театре», — сказала Север.
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Среди прибывших уже после начала церемонии: актриса Екатерина Стриженова с мужем, музыкант Аркадий Укупник, певица Анита Цой, а также артистка Елена Север с ЮрКиссом.
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Пока в траурном зале происходит отпевание, звезды продолжают съезжаться. На церемонию на своем Range Rover приехали певец Дмитрий Маликов и его супруга Елена.
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Советский и российский художник Никас Сафронов приехал на прощание с розовыми розами.
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В траурном зале уже перешли к отпеванию.
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В траурном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания.
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Следом за Машковым прибыл Николай Басков. Оба артиста зашли в траурный зал и подошли к гробу.
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С опозданием в полчаса — прощание в церкви назначено на 11 утра — приехал актер Владимир Машков. У него в руках букет белых роз.
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На прощание с большим букетом подсолнухов приехал певец Александр Розенбаум.
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Сергей Зверев рассказал о том, что смерть учителя была для него удивлением.
— Он болел, но коллекции его показывали, что он полон сил, энергии, что он еще покажет. Мы так успокоились. Он был нормальным человеком, творческим. Ничего такого не бросалось в глаза, — рассказал Зверев.
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На прощание приехал ученик Валентина Юдашкина Сергей Зверев. Он был одним из немногих, кто приехал и на прощание с Вячеславом Зайцевым в глубокое Подмосковье.
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Журналисты окружили Олега Газманова, для похорон он выбрал шапку от Prada.
— Вы знаете, я в такой момент не привык всех вещей говорить. Очень многие люди будут говорить о том вкладе, который он внес в область моды и развитие нашего дизайна. Я с ним дружил по-человечески, очень светлый человек, мало кто с ним сравнится, — заявил Газманов. — Я, наверное, не найду ни одного человека, который бы что-то плохое про него сказал. Мои девочки, жена и дочь, тоже его очень хорошо знают.
— Дело в том, что он очень хороший, светлый и позитивный человек, — сказал артист. — Очень жаль, что он ушел. Несмотря на то, что была такая тяжелая болезнь и уже понятно было, что закончится всё печально. Несмотря на ту боль, которую он терпел всю болезнь, он выглядел очень мужественно. Пример человека, который не сказал ни одной жалобы. Ну вот такой он!
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Прощание неслучайно сделали закрытым от глаз журналистов. Ровно в 11 на Троекуровское приехал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В этот раз он не стал разговаривать со СМИ.
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На Троекуровское кладбище приехала Алла Пугачева. Примадонна вернулась из эмиграции специально, чтобы попрощаться со своим давним другом.
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Звезды шоу-бизнеса заезжают на своих тонированных авто на парковку кладбища, минуя прессу. MSK1.RU смог подойти к Надежде Бабкиной, но она предпочла промолчать.
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На кладбище приехал Владимир Винокур со своей семьей.
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Клара Новикова рассказала, что была на всех показах Юдашкина, а в первых даже участвовала в качестве модели. После одного из показов Валентин Юдашкин подарил артистке пальто из своей коллекции: Новикова до сих пор хранит его.
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Попрощаться с модельером приехала советская и российская актриса и юмористка Клара Новикова.
— Он удивительный друг. Замечательный человек. Но, мне кажется, он осуществил все свои планы. Не знаю, могут ли быть грандиозней, — сказала она о Юдашкине.
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У кладбища скопилось очень много журналистов, у входа на территорию поставили металлические ограждения. С утра там дежурит полиция.
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На прощание приехала советская актриса Лада Сизоненко, которая исполнила роль хозяйки в фильме «Любовь и голуби».
— Он не ругал ни за что, хотя бывало, что и есть за что. Очень добрый, очень спокойный, улыбчивый, — рассказала она о Юдашкине. — Глаза у него светятся всегда добротой! Всегда был фанатом своего дела. Я бы даже сказала, дело было фанатом Валентина.
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Люди уже собираются у Троекуровского кладбища.
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Одно из последних появлений Валентина Юдашкина на публике было прошлым летом в московском парке «Зарядье». Там проходил показ его коллекции.
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Легендарные костюмы Юдашкина
Творения Валентина Юдашкина мы не раз наблюдали на известных людях страны, но могли и не догадываться, что они принадлежат руке кутюрье. Вот лишь некоторые из них.
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Имя Валентина Юдашкина — одно из самых ярких в отечественной моде. Его показы проходили в различных городах мира.
Первая коллекция Валентина Юдашкина была создана в 1987 году и состояла из 150 моделей. Она была представлена в
В феврале 2012 года Юдашкина избрали президентом Союза танцевального спорта России. Модельер имел почетное звание «Народный художник России», был заслуженным деятелем искусств России и академиком Российской академии художеств.
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Отчего умер модельер
Юдашкин попал в больницу два дня назад из-за резкого ухудшения самочувствия. Семья кутюрье хотела отправить его на лечение за границу, но за такой сложный случай ни одна клиника не взялась.
Впервые об онкологии модельер подробно рассказал в интервью журналистке Наталье Синдеевой (признана в РФ физлицом-иноагентом). Он поделился, что после 50 всегда проходил профилактические проверки в американской клинике, но в 2016 году пропустил визит. Именно в это время у него и начались странные головные боли.
Очагом болезни оказался рак почки, а после обследований обнаружили и метастазы в голове. Модельер лечился в московском онкоцентре им. Блохина, а также принимал дорогостоящие противоопухолевые препараты. Летом
Подробнее о том, как он боролся с недугом, в материале.
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Прощание с Валентином Юдашкиным должно начаться в 11 утра в траурном зале Троекуровского кладбища.
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