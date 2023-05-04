Ввоз личинок опасного насекомого из Таджикистана пресекли в Новосибирске

При проверке багажа пассажиров, прибывших в аэропорт Толмачево из Таджикистана, внимание таможенников привлекла сумка с сушеной фасолью. В ней оказались личинки опасного насекомого — зерновки, что подтвердила экспертиза Россельхознадзора.
— В соответствии с требованиями законодательства в сфере карантина растений 0,5 кг зараженной подкарантинной продукции были подвергнуты процедуре уничтожения путем сжигания, — сообщили в Россельхознадзоре, подчеркнув, что подобная находка в ручной клади — первая для Новосибирска.
Зерновка — насекомое рода Callosobruchus. Личинки зерновок наносят вред бобовым культурам. В период питания выедают большие полости внутри семени, уничтожая зародыш и оставляя только продукты жизнедеятельности. Вредители могут быть завезены с зернобобовой продукцией из стран их распространения и наносить ущерб в отапливаемых помещениях зерноперерабатывающих предприятий. Ввоз зерновок и их личинок в Россию запрещен на основании ФЗ «О карантине растений».
В марте сотрудники таможенного поста аэропорта Толмачево при контроле багажа и личной клади авиапассажиров, прибывших из Объединенных Арабских Эмиратов, обнаружили в одной из сумок россыпь кораллов.