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Россыпь кораллов из Арабских Эмиратов изъяли таможенники у пассажира в аэропорту Толмачево

Предположительно, это объекты флоры и фауны, находящиеся под угрозой уничтожения

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Дальнейшую судьбу кораллов и их перевозчика определят эксперты

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Сотрудники таможенного поста аэропорта Толмачево при контроле багажа и личной клади авиапассажиров, прибывших из Объединенных Арабских Эмиратов, выявили в одной из сумок россыпь кораллов. Их привез в Россию житель Новокузнецка.

По версии таможни, найденные кораллы — это дериваты, находящиеся под угрозой исчезновения. Но точный ответ даст экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение в отношении мужчины.

Ранее мы рассказали о самых необычных находках таможенников за 2022 год: дрозды в спортивной сумке, гекконы под курткой, 45 слитков золота и многое другое.

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