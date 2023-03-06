Россыпь кораллов из Арабских Эмиратов изъяли таможенники у пассажира в аэропорту Толмачево

Сотрудники таможенного поста аэропорта Толмачево при контроле багажа и личной клади авиапассажиров, прибывших из Объединенных Арабских Эмиратов, выявили в одной из сумок россыпь кораллов. Их привез в Россию житель Новокузнецка.
По версии таможни, найденные кораллы — это дериваты, находящиеся под угрозой исчезновения. Но точный ответ даст экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение в отношении мужчины.
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