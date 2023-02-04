Самые необычные находки российских таможенников: дрозды в спортивной сумке, гекконы под курткой и 45 слитков золота

Как оказалось, вывезти их из страны пытались шесть человек — граждане России и Армении.



— Первая группа из трех человек должна была вылететь в Ереван со слитками в багаже и ручной клади. Направление было выбрано неслучайно — Армения входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и таможенный контроль в отношении пассажиров не проводится. Вторая группа перевозчиков направлялась в Дубай (ОАЭ) и проследовала через зону таможенного контроля с пустыми чемоданами под видом туристов, — рассказали MSK1.RU в Федеральной таможенной службе.