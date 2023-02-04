Самые необычные находки российских таможенников: дрозды в спортивной сумке, гекконы под курткой и 45 слитков золота

На днях домодедовские таможенники нашли в ручной клади гражданки Румынии, прилетевшей из Дубая, 18 инкрустированных бриллиантами нательных крестов из белого золота и часы от Bulgari. Наши коллеги из MSK1.RU рассказывали подробнее об этом. А сейчас предлагают посмотреть на все самые интересные находки российской таможни за 2022 год.
Золотые слитки на 800 миллионов
Во Внуково сотрудники таможни нашли у пассажиров 45 слитков золота. Стоимость такого багажа оказалась около 800 миллионов рублей. На всех слитках были серийные номера, клейма, литеры и промышленные пробы, подтверждающие качество металла.
Как оказалось, вывезти их из страны пытались шесть человек — граждане России и Армении.
— Первая группа из трех человек должна была вылететь в Ереван со слитками в багаже и ручной клади. Направление было выбрано неслучайно — Армения входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и таможенный контроль в отношении пассажиров не проводится. Вторая группа перевозчиков направлялась в Дубай (ОАЭ) и проследовала через зону таможенного контроля с пустыми чемоданами под видом туристов, — рассказали MSK1.RU в Федеральной таможенной службе.
В итоге, пройдя пограничный контроль, контрабандисты встретились в нейтральной зоне аэропорта. Перед выходом на посадку они обменялись ручной кладью для вывоза золотых слитков в Дубай.
Курьеров с ценным грузом задержали оперативники таможни уже после посадки в самолет.
Армяне сейчас находятся под стражей, а россияне — под подпиской о невыезде. В отношении их возбудили уголовное дело по пункту «в»
Золотая цепь на 10 миллионов рублей
А вот в Кольцово золото пытались вывезти уже в виде четырехкилограммовой цепи. Правда, россиянин, вылетавший из Екатеринбурга, повесил ее не на шею, а положил в свой багаж. Там ее и обнаружили екатеринбургские таможенники.
— После регистрации на рейс пассажир проследовал в «зеленый» коридор. В ходе рентгеновского досмотра багажа внимание инспектора привлек находящийся в рюкзаке внушительных размеров предмет из металла. При опросе мужчина заявил, что цепь предназначена для личного пользования и он носит ее на своей шее, — сообщили сотрудники таможни.
При этом в ФТС рассказали, что сделана цепь из не спаянных между собой звеньев, предположительно, из золота
Напомним, с 1 сентября 2022 года до
Цепь изъяли и отправили на экспертизу. Если в ходе нее установят, что она не была украшением, мужчине грозит уголовная статья.
Бананы с кокаином
В Питере правоохранители вместо задекларированных бананов в контейнерах обнаружили белый порошок. Всего сотрудники Балтийской таможни вместе с ФСБ России изъяли более 40 килограммов наркотика. Как рассказали в пресс-службе ФТС, ориентировочная стоимость такого груза на черном рынке превышает 600 миллионов рублей.
— Таможенники обнаружили наркотики в одном из шести рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост «Лесной порт» на морском судне из Бельгии в адрес известной сети продуктовых супермаркетов. В таможенной декларации значились бананы из Эквадора. 40 прямоугольных брикетов со спрессованным белым порошкообразным веществом были извлечены из-под обшивки скрытой полости холодильной установки, — сообщили в Федеральной таможенной службе.
Сотрудники спецслужб провели экспертизу и выяснили, что изъятое ими вещество — кокаин. В итоге Балтийская таможня возбудила уголовное дело по пункту «б»
Дрозды из Вьетнама
Во Внуково таможенники нашли у россиянина 15 шама-дроздов из Вьетнама. Мужчина прилетел в Москву из Нячанга. Провезти птиц в Россию он пытался в своей спортивной сумке.
— Пернатые перевозились в пластиковых контейнерах со специальными отверстиями для воздуха. Из-за длительной транспортировки, резких изменений температуры и климатических условий птицы находились в стрессовом состоянии, — сообщили в пресс-службе таможни.
При этом, как отметили эксперты, все птицы — это самцы белопоясничных шама-дроздов семейства мухоловковых. Они обитают в лесах Юго-Восточной Азии, отличаются громким пением и способностью воспроизводить множество мелодий, поэтому имеют большую популярность среди ценителей певчих.
По данным таможенников, птиц везли в Россию для продажи. Пернатых изъяли и передали орнитологам. А на мужчину завели административное дело по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).
Кубинские сигары и ром
И снова Внуково. В этот раз таможенники нашли крупный канал контрабанды кубинского рома и элитных сигар. Организовали его двое россиян — один отвечал за поиск курьеров на Кубе и их прибытие с контрабандой на территорию ЕАЭС, второй — за реализацию товаров на российских интернет-площадках.
— По результатам обыска в квартире подозреваемых обнаружено 6,5 тысячи сигар, в том числе премиальных кубинских марок — Montecristo, Cohiba, Romeo y Julieta, Partagas. Всего выявлено более 30 наименований табачной продукции без маркировки и специальных акцизных марок Российской Федерации. Рыночная стоимость одной сигары варьируется от 200 до 7000 рублей, — сообщили в таможне.
Кроме этого, таможенники нашли 260 бутылок немаркированного кубинского рома Havana Club. По оценкам экспертов, их стоимость составила около 13 миллионов рублей.
Мужчин задержали и отправили под стражу. Против них возбудили уголовные дела по
При этом расследование еще продолжается. Спецслужбы ищут остальные каналы сбыта и других контрабандистов.
Редкие гекконы и хамелеоны
В Бурятии мужчина пытался вывезти в Монголию редких пресмыкающихся. Таможенники нашли у него детенышей четырех йеменских хамелеонов и двух реснитчатых гекконов-бананоедов. Россиянин пытался провезти их под курткой через международный автомобильный пункт пропуска Кяхта.
— Во время контроля внимание сотрудников таможни привлек мужчина, на котором необычным образом сидела верхняя одежда. Под курткой у него оказался завернутый в пеленку контейнер с пресмыкающимися, — сообщили в ФТС.
Как пояснил таможенникам мужчина, животных он приобрел в Улан-Удэ в качестве подарка для друга. Но вот разрешительных документов на их вывоз у него не оказалось.
В итоге пресмыкающихся отдали на экспертизу. Специалисты установили, что две особи относятся к виду «реснитчатый геккон-бананоед» — он занесен в Международную Красную книгу и относится к уязвимым видам. А йеменские хамелеоны в свою очередь попадают под действие Конвенции СИТЕС. Для их вывоза требуется специальное разрешение Росприроднадзора.
В отношении мужчины возбудили 2 дела об административных правонарушениях по статье 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений) и
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