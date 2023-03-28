34-летний сапер из Коченевского района погиб в спецоперации — его дважды награждали медалями

В спецоперации на Украине погиб житель Коченевского района Новосибирской области Роман Судак. Как сообщает администрация района в своей официальной группе во «ВКонтакте», ему было 34 года.
— В декабре 2016 года был призван в ряды Российской Армии. Службу проходил в инженерных войсках, где получил военную специальность сапера. В 2021 году был переведен на контрактную службу в
Роман Судак был награжден дважды за время участия в СВО: в июне — медалью «За отвагу», в июле — медалью Министерства обороны РФ «За особые отличия».
У мужчины осталась жена и сын. Он погиб
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