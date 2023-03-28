МВД разыскивает предполагаемого организатора диверсии в Брянской области: новости СВО за 27 марта

По словам Евгения Наумова, нельзя гарантировать, что «в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против россиян, поставляет им снаряды и боеприпасы».

26 марта Ани Лорак опубликовала в своих соцсетях пост, в котором заявила, что никогда не оказывала помощи украинским военным, «что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели». Она подчеркнула, что может помогать только в рамках гуманитарной миссии. Кроме того, певица прокомментировала свое отношение к спецоперации. Она сказала, что из-за молчания в течение последнего года ее многие критиковали и истолковывали это по-разному. Лорак извинилась перед теми, кого ее молчание могло задеть или обидеть:

— Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце.

