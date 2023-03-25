«Перекрестились, что свалили»: как зимовка сибиряков во Вьетнаме обернулась кошмаром

Мария давно задумывалась о том, чтобы жить на две страны. Покидать Россию она не хочет — семья, родственники, друзья, работа, жилье. Оставлять всё и уезжать насовсем — история не про нее, но пожить пару месяцев вдали от Новосибирска — отличный план. Если есть возможность пережить самое суровое для Сибири время года в тепле, то грех такой возможностью не воспользоваться.

— В прошлом году мы уже зимовали за границей, уезжали на 3 месяца в Таиланд. В этом решили уехать на более долгий срок, собрали чемоданы в ноябре. Мы хотим побыть в тепле, не тратиться на зимнюю одежду и обувь, не хотим придумывать развлечения, подстроенные под погоду. В Азии проще — ты прилетел, живешь и живешь, одежды много не надо, много чего интересного, каждый день открываешь для себя что-то новое, — говорит Мария.