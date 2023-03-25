«Перекрестились, что свалили»: как зимовка сибиряков во Вьетнаме обернулась кошмаром

Зимовка за границей — вполне естественное желание для жителя Новосибирска. Холода, неубранные от снега улицы, серость, грязь, лужи на дорогах от обилия реагентов, гололед — хочется избавить себя от столь удручающей картины и пережить месяцы зимы и весеннего обострения у моря, на солнце, среди пальм. Мария Сергиевич вместе с семьей решила зимовать в Азии, выбор пал на Вьетнам. Ожидала ли сибирячка разочарования? Конечно, нет, но ожидание и реальность не совпали — потраченные зря деньги, дискомфорт и прочие неудобства. Чем обернулась авантюра — подробнее в нашем материале.
Мария давно задумывалась о том, чтобы жить на две страны. Покидать Россию она не хочет — семья, родственники, друзья, работа, жилье. Оставлять всё и уезжать насовсем — история не про нее, но пожить пару месяцев вдали от Новосибирска — отличный план. Если есть возможность пережить самое суровое для Сибири время года в тепле, то грех такой возможностью не воспользоваться.
— В прошлом году мы уже зимовали за границей, уезжали на 3 месяца в Таиланд. В этом решили уехать на более долгий срок, собрали чемоданы в ноябре. Мы хотим побыть в тепле, не тратиться на зимнюю одежду и обувь, не хотим придумывать развлечения, подстроенные под погоду. В Азии проще — ты прилетел, живешь и живешь, одежды много не надо, много чего интересного, каждый день открываешь для себя что-то новое, — говорит Мария.
Семья Сергиевич переехала в Азию в составе трех человек: Мария, ее муж и маленький сын. Сибирячка считает, что дети, которые путешествуют с раннего возраста, быстрее развиваются. Причем необязательно летать куда-то далеко самолетом, достаточно путешествий из города в город или на Алтай. Для малыша перелет в Азию — не первое приключение.
— В Таиланде мы были много раз, а во Вьетнаме ни разу, захотели посмотреть. Для русских сейчас комфортные условия въезда:
Семья жила в двух городах — Дананг и Нячанг, ни там, ни там не понравилось. Бросилось в глаза отношение вьетнамцев к русским, сибирячке оно показалось двояким и неискренним.
— Говорили: русские такие хорошие, помогли нам, мы вам благодарны. А сейчас поможете? Просят денег заправить им машину, купить еды. Попрошайничают, — объясняет Мария.
Качество еды не удовлетворило сибиряков — невкусно, слишком остро (будто других приправ не существует), дорого. Отели, по словам Марии, колхозные — просто свечки без территории. Из-за высокой влажности им пришлось выкинуть часть одежды — она не успевала высохнуть и начинала плесневеть, постоянная сырость удручала.
— Мы с ребенком там заболели, попали в госпиталь, ужаснулись — кругом плесень, грязь, все кашляют, — с ужасом вспоминает Мария. — В России медицина гораздо лучше и доступнее, для нас это важно.
В общей сложности сибиряки провели во Вьетнаме 3,5 недели, за это время на троих они потратили почти
— Эту сумму мы планировали на несколько месяцев. Всё очень дорого. К примеру, на еду в России уходит около
Выяснилось, что вьетнамцы — взяточники. У семьи возникла проблема с визой на ребенка — она пришла на день позже. По закону находиться в стране без соответствующих документов можно не более 15 дней.
— Сказали: «Вы оставайтесь, а ребенка мы депортируем». Это нормально вообще? Ему два года. Вот же есть документы, всё оплачено, да, наш косяк, но неужели нельзя пойти навстречу, особенно если дело касается ребенка? — возмущается Мария и добавляет, что после был намек на конкретную сумму, чтобы решить проблему.
— Вьетнамцы в целом неприятные, у них отсутствует субординация. Лезут в лицо, хватают детей за щеки, голову, причем не всегда аккуратно, как с собачонкой, — продолжает Мария.
Плюсы в этой стране безусловно есть, но их мало: свежие фрукты, пляж и разрешение эмигрантам на официальную работу. Преимущественно это заработок в сфере услуг: маникюр, педикюр, уход за волосами. Пользуются спросом врачи — Марии удалось найти русского педиатра, когда заболел ее сын.
Оставаться во Вьетнаме в надежде на то, что станет лучше, по словам Марии, бессмысленно. Семья перебралась в Таиланд, где условия для жизни заметно выше.
— Перекрестились, что свалили, и слава богу, — заключает Мария Сергиевич.
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