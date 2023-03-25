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Вы отсюда и туда. Истории переехавших сибиряковОбзор

«Перекрестились, что свалили»: как зимовка сибиряков во Вьетнаме обернулась кошмаром

Мария Сергиевич уже не первый год уезжает на время холодов в Азию, но с таким столкнулась впервые

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Вьетнам открылся для Марии Сергиевич с неожиданной стороны

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Зимовка за границей — вполне естественное желание для жителя Новосибирска. Холода, неубранные от снега улицы, серость, грязь, лужи на дорогах от обилия реагентов, гололед — хочется избавить себя от столь удручающей картины и пережить месяцы зимы и весеннего обострения у моря, на солнце, среди пальм. Мария Сергиевич вместе с семьей решила зимовать в Азии, выбор пал на Вьетнам. Ожидала ли сибирячка разочарования? Конечно, нет, но ожидание и реальность не совпали — потраченные зря деньги, дискомфорт и прочие неудобства. Чем обернулась авантюра — подробнее в нашем материале.

Мария давно задумывалась о том, чтобы жить на две страны. Покидать Россию она не хочет — семья, родственники, друзья, работа, жилье. Оставлять всё и уезжать насовсем — история не про нее, но пожить пару месяцев вдали от Новосибирска — отличный план. Если есть возможность пережить самое суровое для Сибири время года в тепле, то грех такой возможностью не воспользоваться.

— В прошлом году мы уже зимовали за границей, уезжали на 3 месяца в Таиланд. В этом решили уехать на более долгий срок, собрали чемоданы в ноябре. Мы хотим побыть в тепле, не тратиться на зимнюю одежду и обувь, не хотим придумывать развлечения, подстроенные под погоду. В Азии проще — ты прилетел, живешь и живешь, одежды много не надо, много чего интересного, каждый день открываешь для себя что-то новое, — говорит Мария.

Семья Сергиевич переехала в Азию в составе трех человек: Мария, ее муж и маленький сын. Сибирячка считает, что дети, которые путешествуют с раннего возраста, быстрее развиваются. Причем необязательно летать куда-то далеко самолетом, достаточно путешествий из города в город или на Алтай. Для малыша перелет в Азию — не первое приключение.

— В Таиланде мы были много раз, а во Вьетнаме ни разу, захотели посмотреть. Для русских сейчас комфортные условия въезда: 3-месячные визы на пребывание, можно остаться и не оплачивать ее. Нас это устроило, но по приезде мы офигели от отвратительной погоды: постоянные дожди, морось, +14 градусов. Мы всё время мерзли, так как не брали с собой много теплых вещей — по костюму, и всё. Очень много больных, особенно китайцев, — перечисляет Мария.

Погода во Вьетнаме почти всё время была дождливая

Погода во Вьетнаме почти всё время была дождливая

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Семья жила в двух городах — Дананг и Нячанг, ни там, ни там не понравилось. Бросилось в глаза отношение вьетнамцев к русским, сибирячке оно показалось двояким и неискренним.

— Говорили: русские такие хорошие, помогли нам, мы вам благодарны. А сейчас поможете? Просят денег заправить им машину, купить еды. Попрошайничают, — объясняет Мария.

Качество еды не удовлетворило сибиряков — невкусно, слишком остро (будто других приправ не существует), дорого. Отели, по словам Марии, колхозные — просто свечки без территории. Из-за высокой влажности им пришлось выкинуть часть одежды — она не успевала высохнуть и начинала плесневеть, постоянная сырость удручала.

— Мы с ребенком там заболели, попали в госпиталь, ужаснулись — кругом плесень, грязь, все кашляют, — с ужасом вспоминает Мария. — В России медицина гораздо лучше и доступнее, для нас это важно.

В редкие дни выглядывало солнышко

В редкие дни выглядывало солнышко

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В общей сложности сибиряки провели во Вьетнаме 3,5 недели, за это время на троих они потратили почти 200 000 рублей, притом что жили экономно, не шиковали, по экскурсиям особо не ездили из-за плохой погоды. Цены на экскурсии тоже завышены — от 5000 до 10 000 на семью.

— Эту сумму мы планировали на несколько месяцев. Всё очень дорого. К примеру, на еду в России уходит около 40 00060 000 тысяч в месяц на троих, во Вьетнаме вышло около 150 000 рублей. Мы не ходили по кафе, готовили дома. Молочная продукция в два раза дороже. Нормальное жилье — около 60 00070 000 рублей, не на отшибе, не вонючее, с кухней и холодильником. Кто-то скажет: «Вы не там были». Мы не рассматривали скучные деревни типа Муйне или горные местности, там, во-первых, еще дороже, во-вторых, циклон и температура 10–12 градусов тепла. Мы всё время мерзли, спали в одежде, — рассказывает Мария.

Выяснилось, что вьетнамцы — взяточники. У семьи возникла проблема с визой на ребенка — она пришла на день позже. По закону находиться в стране без соответствующих документов можно не более 15 дней.

— Сказали: «Вы оставайтесь, а ребенка мы депортируем». Это нормально вообще? Ему два года. Вот же есть документы, всё оплачено, да, наш косяк, но неужели нельзя пойти навстречу, особенно если дело касается ребенка? — возмущается Мария и добавляет, что после был намек на конкретную сумму, чтобы решить проблему.

Такие милые

Такие милые

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— Вьетнамцы в целом неприятные, у них отсутствует субординация. Лезут в лицо, хватают детей за щеки, голову, причем не всегда аккуратно, как с собачонкой, — продолжает Мария.

Плюсы в этой стране безусловно есть, но их мало: свежие фрукты, пляж и разрешение эмигрантам на официальную работу. Преимущественно это заработок в сфере услуг: маникюр, педикюр, уход за волосами. Пользуются спросом врачи — Марии удалось найти русского педиатра, когда заболел ее сын.

Оставаться во Вьетнаме в надежде на то, что станет лучше, по словам Марии, бессмысленно. Семья перебралась в Таиланд, где условия для жизни заметно выше.

— Перекрестились, что свалили, и слава богу, — заключает Мария Сергиевич.

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