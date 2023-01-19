«Гречка стоит космических денег»: айтишница из России рассказала о плюсах и минусах зимовки в Таиланде

Почему Тай?

Когда мы решили уехать, не все страны были открыты для въезда. Во многих до сих пор требуют ПЦР-тест или прививочный сертификат. А Таиланд как раз открыли в начале ноября, и для въезда не было подобных ограничений. Плюс в ноябре и декабре появилось много прямых рейсов. С длинными пересадками дорогу не все могут выдержать, особенно с детьми.



Кстати, для детей здесь хорошая инфраструктура. Всевозможные детские садики, школы: тайские, международные, русские. Много секций — наш сын ходит в театральный кружок, занимается с носителем английского языка, а также по выходным играет в «Мафию» в его возрастной категории.

