«Гречка стоит космических денег»: айтишница из России рассказала о плюсах и минусах зимовки в Таиланде

Бывшая жительница Челябинска Наталья Танаева сначала с семьей переехала в Калининград, а осенью перебралась на зимовку в Таиланд. Для жизни на четыре месяца семья из трех человек выбрала центр курортного города Паттайя. Для работы Натальи и ее супруга, которые заняты в IT-сфере, страна подходит практически идеально, а вот с бытовой точки зрения и финансов нашлись существенные минусы.
Почему Тай?
Когда мы решили уехать, не все страны были открыты для въезда. Во многих до сих пор требуют ПЦР-тест или прививочный сертификат. А Таиланд как раз открыли в начале ноября, и для въезда не было подобных ограничений. Плюс в ноябре и декабре появилось много прямых рейсов. С длинными пересадками дорогу не все могут выдержать, особенно с детьми.
Кстати, для детей здесь хорошая инфраструктура. Всевозможные детские садики, школы: тайские, международные, русские. Много секций — наш сын ходит в театральный кружок, занимается с носителем английского языка, а также по выходным играет в «Мафию» в его возрастной категории.
Главный плюс — климат, ведь в России зима неласковая. В Таиланде сезон длится с декабря по март либо если чуть шире взять, то с октября по апрель. В других странах, например во Вьетнаме или на Бали, сезон в другое время — с мая по октябрь. И ехать туда на зиму — не совсем хорошая идея, хотя многие уже привыкли летать на Бали зимой, но там в это время шторма, плохая погода и море грязное.
Море в Паттайе тоже не самое чистое, многие предпочитают ездить купаться на соседний остров. Плыть туда на пароме 45 минут, это как от Калининграда доехать до Светлогорска.
Еще один плюс — свежие, вкусные и недорогие фрукты. Еда в целом стоит примерно так же, как и в России. В супермаркетах чуть дороже, на рынках можно купить дешевле.
Наплыв русских и поиск жилья
— Когда мы приняли решение поехать в Таиланд, то собирались очень быстро, чтобы успеть приехать в ноябре до основного потока туристов, пока цены на жилье не взлетели. Но этот год отличается от предыдущих: еще с весны в Таиланд прилетело очень много людей. Затем в сентябре это число снова увеличилось, а в новогодние праздники было ощущение, как будто русские вообще на каждом шагу. В этих условиях осенью была большая проблема найти нормальное жилье по адекватной цене. Нам в этом плане повезло — мы сняли квартиру с двумя спальнями, кухней и гостиной чуть дороже 20 тысяч бат за месяц. Повезло и с курсом на момент сдачи квартиры — осенью один бат стоил 1,6 рубля, а сейчас он уже доходит до 2,2 рубля. Пока искали квартиру, жили в апартаментах в другом кондо (кондоминиуме. — Прим. ред.), их забронировали до отъезда из России.
Мы нашли жилье через тайского риелтора, бонусом получили хорошую поддержку, ответы на все вопросы. Специалист был всегда на связи, помогал и с документами, и с банком. Через русских риелторов квартиры обычно дороже, иногда в два раза. Я не понимаю почему. Ведь вроде бы все мы здесь должны держаться вместе и помогать друг другу.
Отношение к русским
С каким-то особенным отношением к русским мы не сталкивались никогда. Здесь есть украинцы, и некоторые из них могут быть агрессивны. Но большинство всё понимают и относятся нормально. Если ты знаешь правила страны, их традиции, привычки, ментальные особенности, всё будет в порядке. Тебя не будут обожать, но и грубить тоже не будут. Мы встретили здесь большое количество интересных людей, с которыми мы бы не познакомились, если бы жили в привычной рутине в родном городе.
Еда и экология
— Я не из тех, кому Таиланд понравился. Я была в других странах Азии, мы с семьей успели объездить на машине половину Европы и можем сравнить. Самый крупный город — Бангкок, но экологическая ситуация там, наверное, хуже, чем в Челябинске. И маски они носят до сих пор не из-за ковида. В Бангкоке в воздухе столько микромусора, что маски рекомендуют носить, чтобы он не попадал в организм. В Паттайе в этом плане лучше: море рядом и воздух чище.
Из-за этих же экологических проблем происходит обезлесение и обезвоживание земель, всё как будто покрыто пылью, что часто выглядит не очень опрятно. Уровень чистоты в России, на мой взгляд, гораздо выше, чем здесь.
Еда тоже очень важна — ведь мы то, что мы едим. И с ней для нас здесь тоже всё не очень хорошо. В основном с мясом тайцы едят рис или лапшу, лапша часто тоже рисовая. И блюда все либо очень острые, либо сладкие. Я острое не ем, мне сложно с этим. А у тайцев, мне кажется, вообще атрофированы вкусовые рецепторы. Здесь мало привычных нам круп. Есть даже расхожая шутка среди экспатов: «Сориентируйте, через сколько недель начинаешь скучать по гречке?» Гречка или киноа стоят космических денег. Безусловно, здесь можно питаться хорошо, есть рестораны с кухнями разных народов мира, но это уже будет стоить дороже.
Понятно, когда ты едешь сюда без семьи, с одним рюкзачком за спиной, у тебя нет ничего, кроме работы, которая дает определенную сумму денег, тебе будет кайфово. Здесь будет весело, интересно: много мест, куда можно поехать, много чего посмотреть и узнать, много интересных людей. А когда ты приезжаешь сюда с ребенком, вам нужны детский сад или школа, квартира с несколькими комнатами и другая еда — ведь у многих детей свои пищевые пристрастия.
И будьте готовы, что ваша чувствительность к насекомым будет снижаться — жилье без них здесь найти сложно.
Бюджет семейной зимовки и честные выводы
— Когда ты считаешь бюджет на семейную поездку, ты складываешь основные траты — билеты, страховку, аренду жилья и ежедневные расходы. У нас самое дорогое — это билеты. В одну сторону на троих получилось 140 тысяч рублей, обратно, скорее всего, будет чуть меньше. На жизнь в Паттайе ты примерно будешь тратить столько же, сколько в России.
Медицина здесь хорошая, но дорогая. За экстренную операцию на аппендицит можно заплатить до 500 тысяч рублей, и, если у тебя нет страховки, их придется платить из своего кармана. Медицинская страховка на семью из трех человек, когда мы уезжали в ноябре, стоила от 60 тысяч рублей на три месяца. Ценник зависит от страховых случаев, которые включены в полис. Сейчас требуют, чтобы страховка покрывала ковид и его лечение, а иногда и обсервацию, в которой ты сидишь на карантине.
Считается, что сюда нерационально ехать на короткий срок. Так оно и есть, потому что если эти траты растянуть на год, то не так дорого получается. А расходы в 500–700 тысяч за три месяца кажутся космическими. В России семья на эти деньги и полгода может жить.
Много зависит от запросов, они у всех разные. Лично мне здесь не хватает визуала. Красивые природные места здесь есть, но жить рядом будет стоить дороже. Питаться в красивых местах — тоже. На мой взгляд, жизнь здесь не стоит своих денег. За эти же деньги я получу то же самое, но выше уровнем в России, Турции или Черногории.
С другой стороны, здесь очень много жителей Дальнего Востока, которые рассказывают, какие у них дикие цены на всё. Приезжала семья из четырех человек, и они говорили, что им дешевле приехать сюда на полтора месяца, чем прожить этот же период у себя дома и накрыть новогодний стол.
В любом случае каждый решает, исходя из своих приоритетов, поэтому опыт и впечатления от страны у каждого будут разные. Это интересный и очень нужный опыт для всей нашей семьи.
Напомним, в начале января появились новости, что Таиланд начнет проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 у въезжающих в страну. Но менее чем через сутки было объявлено, что власти отказались от этой идеи.