«Думали, максимум на два месяца»: 100-летняя россиянка — о самом тяжелом времени в нашей стране

12 марта жительница села Великого Гаврилов-Ямского района Мария Ивановна Харчева отметила 100-летний юбилей. Журналисты 76.RU приехали к ней в гости, чтобы поздравить, поговорить о жизни и узнать секрет ее долголетия. Мария Ивановна живет в деревенском доме вместе с дочерью. Внутри светло, чисто и уютно. Для своих 100 лет юбилярша выглядит прекрасно. Только слышит плохо и ходит уже с трудом. Память ее немного подводит в мелочах, но в целом женщина находится в ясном уме. Мария Ивановна рассказала о самых ярких моментах своей долгой жизни.
Начало войны
Родом Мария Ивановна из Серпуховского района Московской области. Ее отец работал машинистом поезда. Он умер, когда дочь училась в первом классе. Мать была домохозяйкой. Но после смерти мужа женщина устроилась работать уборщицей в общежитие. По словам Марии Ивановны, жили бедно. В семье было десять детей, но большинство из них умерли, не прожив и десяти лет. В итоге осталось только четверо — сама Мария Ивановна, две ее сестры и брат.
Десятый класс наша героиня окончила в 1941 году — как раз тогда, когда началась Великая Отечественная война.
— Настал июнь. Готовился выпускной вечер. Он прошел у нас 16 июня. Всю ночь мы танцевали, играли, пели. Тогда только еще появилась песня «Катюша». Я неплохо пела, на вечере ко мне подошел руководитель ансамбля «Пионерские песни» и пригласил в свой коллектив. 22 июня мы должны были принять участие в смотре в Москве. Целую неделю мы репетировали. Смотр проходил в парке «Сокольники». Туда съехались представители всех районов. Мы выступили, а в перерыве пошли погулять по парку и увидели толпу людей, которые слушали радио. Прозвучало, что в 4 часа утра немецкие войска без объявления войны перешли наши границы. Так началась Великая Отечественная война. К вечеру мы вернулись в Серпухов. В городе была тишина. На улицах никого не было. Когда я шла домой, встречала кучки людей, которые говорили о войне. Помню, пожилые женщины рассказывали, как они пережили Первую мировую войну. Обсуждали, что в этот раз большой войны не будет — максимум месяца на два. Но, как известно, война в итоге шла не два месяца, а пять лет, — говорит Мария Ивановна.
На следующий день выпускников вызвали в школу. Мальчишек сразу пригласили в военкомат. Мария Ивановна говорит, что больше своих одноклассников она не видела. Только одного парня случайно встретила после войны.
«Бойцов перевязывали и снова отправляли на передовую»
На мой вопрос о том, какое время женщина считает самым тяжелым за свой век, она ответила, что именно военные и послевоенные годы.
— После начала войны москвичи стали покидать город, разъезжались по родственникам в деревнях. У нас в Серпуховском районе из нас, девчат, и подростков организовали группы самозащиты. Такие группы следили за тем, чтобы люди не включали свет (это было элементом светомаскировки), чтобы не было паники, не появлялись чужие люди, не нарушали порядок. Но однажды мы познакомились с осветительной ракетой, разбежались кто куда. Я оказалась в канаве. Выскочили — и бегом к дому. На этом закончились наши ночные дежурства. После этого каждый сам сторожил себя и свой дом. В городе стали часто меняться воинские части, мимо наших домов всё чаще проходили раненые — их перевязывали и отправляли обратно на передовую, — рассказывает Мария Ивановна.
Было очень голодно.
— Мы покупали мороженую картошку, ходили на колхозные поля, добывали оставшуюся неубранной свеклу, морковь. Покупали убитую конину прямо со шкурой. Дома шкуру снимали, вымачивали мясо, варили бульон. Пропускали это мясо через мясорубку и снова бросали в бульон. Вот такую похлебку ели. Весной рвали щавель, добавляли к нему лебеду. Пекли блинчики из замороженной картошки, — вспоминает наша собеседница.
В мае 1942 года мама Марии Ивановны умерла. А сама она устроилась работать на узкоколейку — чистила снег, помогала слесарям. После некоторое время трудилась на торфопредприятии под Орехово-Зуевом. В 1943 году поступила в педучилище на факультет русского языка и литературы.
— В то время фронт двигался на запад, освобождались район за районом. Открывались школы, а учителей не хватало, — объяснила Мария Ивановна.
В феврале 1944 года она пошла работать в деревенскую школу в Серпуховском районе. А чуть позже стала заведующей школой в другом населенном пункте. Отпусков, по словам женщины, у учителей не было. Летом они вместе с учениками работали в колхозе — сажали, поливали, убирали урожай, заготавливали сено.
День Победы 9 мая 1945 года Мария Ивановна тоже помнит очень хорошо.
— Я была в школе. И вдруг врывается техничка тетя Дуня и кричит: «Девочки, война кончилась!» Батюшки! Кто-то обрадовался, кто-то заплакал. Например, моя коллега, у которой на фронте погибли отец и два брата. Прошел праздничный митинг. А потом еще раз праздновали Победу — когда 3 сентября объявили перемирие с Японией, — вспоминает наша собеседница.
Из вкусного на свадебном столе были батоны
Как раз на празднике в честь окончательной Победы Мария Ивановна познакомилась с будущим мужем — Константином Харчевым. Его вместе с другими солдатами прислали на подмогу в колхоз, где работала Мария Ивановна. Потом он уехал, писал письма. А в июне 1946 года влюбленные поженились. И Мария Ивановна приехала жить на родину мужа — в село Великое Ярославской области.
— Свадьбы как таковой не было. Тогда для этого не было ни денег, ни продуктов. Всё продавалось по карточкам. Когда уезжали из Москвы, Костя зашел на рынок и купил несколько белых батонов и что-то сладкое к чаю. На следующий день собрали небольшой стол. Моих родственников не было. Были отец и сестры мужа (его матери в живых уже не было). Еще пригласили трех старушек — родственниц. Они нас поздравили, вот и вся свадьба, — рассказала Мария Ивановна.
Женщина устроилась в Великом на работу в строительный техникум, подрабатывала в вечерней школе. Затем была воспитателем в детском доме, учителем Великосельской средней школы (к тому времени Мария Ивановна окончила Ярославский педагогический институт). В 1978 году она вышла на пенсию. Но продолжила работать в школе. И только в 1986 году окончательно ушла на заслуженный отдых. Но продолжала активную социальную жизнь — ее умение петь оказалось востребованным. Мария Ивановна сначала участвовала в самодеятельности местного дома культуры, потом была членом клуба ветеранов. С мужем у них родилось трое детей — два сына (к сожалению, сейчас их уже нет в живых) и дочь (она живет с Марией Ивановной и во всём ей помогает). Также у Марии Ивановны пять внуков и шесть правнуков.
О секрете долголетия
На вопрос о секрете долголетия Мария Ивановна не нашла, что ответить.
— Никакого секрета нет. Трудилась много — дрова пилила, колола, землю копала, картошку сажала. Я сама удивляюсь, что дожила до такого времени!
О том, сколько лет ей еще отмеряет судьба, женщина не задумывается.
— Уже сама порой понимаешь, что лишний человек на свете. Пора на покой. Но кто помирать хочет? — философски отвечает она.