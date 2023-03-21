«Думали, максимум на два месяца»: 100-летняя россиянка — о самом тяжелом времени в нашей стране

«Бойцов перевязывали и снова отправляли на передовую»

На мой вопрос о том, какое время женщина считает самым тяжелым за свой век, она ответила, что именно военные и послевоенные годы.

— После начала войны москвичи стали покидать город, разъезжались по родственникам в деревнях. У нас в Серпуховском районе из нас, девчат, и подростков организовали группы самозащиты. Такие группы следили за тем, чтобы люди не включали свет (это было элементом светомаскировки), чтобы не было паники, не появлялись чужие люди, не нарушали порядок. Но однажды мы познакомились с осветительной ракетой, разбежались кто куда. Я оказалась в канаве. Выскочили — и бегом к дому. На этом закончились наши ночные дежурства. После этого каждый сам сторожил себя и свой дом. В городе стали часто меняться воинские части, мимо наших домов всё чаще проходили раненые — их перевязывали и отправляли обратно на передовую, — рассказывает Мария Ивановна.