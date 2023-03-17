Депутата признали виновным в дискредитации ВС РФ за лапшу на ушах: новости СВО за 16 марта

Эту норму предложили как поправку ко второму чтению законопроекта об увеличении до 2 миллионов рублей страховой выплаты семьям погибших из-за несчастного случая на производстве. Эта сумма не менялась с 2014 года и сейчас составляет 1 миллион рублей.

Гурулев объяснил, почему ЧВК приравняли к добровольцам

Член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, комментируя приравнивание ЧВК к добровольцам, отметил, что «главное сегодня — конечный результат», а не «бумаготворчество».

— Какая нам разница? Нам главное, чтобы успех был. Главное сегодня — конечный результат. Нам нужно прийти к победе. Как это будет выглядеть? Через частные военные компании, будут называться они добровольцами, как угодно их назови, но если сегодня они побеждают, им надо воздать должное, пускай они работают, — заявил Гурулев в интервью «Парламентской газете». — Закончится всё это мероприятие, выполним задачи, поставленные президентом, приступим к мирной жизни, дальше определим статус и всё остальное. А сегодня, когда по сути идет вторая Великая Отечественная война, думаю, нам не бумаготворчеством надо заниматься.