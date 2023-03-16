Отправят ли срочников на границу с Украиной? В комитете Госдумы по обороне ответили на главные вопросы о призыве

В декабре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что нужно увеличить призывной возраст и верхнюю планку поднять с 27 до 30 лет. 13 марта документ с соответствующими поправками был внесен на рассмотрение Госдумы председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым и его заместителями Андреем Красовым и Юрием Швыткиным. Их коллега, член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев прокомментировал законопроект и рассказал, как пройдет весенний призыв, который должен начаться уже через пару недель. В интервью «Парламентской газете» депутат заявил, что «в случае большой войны против РФ» увеличение призывного возраста «вполне оправданно».
Напомним, предложенные ранее членами комитета поправки предлагают призывать на военную службу будут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет (сейчас — от 18 до 27 лет). При этом для 18-летних служба не будет обязательной — они смогут выбрать: пройти обучение или отправиться в армию. А вот с 21 года в армию придется отправляться всем.
Андрей Гурулев заявил, что поправки нужны, потому что «людям надо дать возможность закончить образование».
— Сейчас у нас молодые люди в 18–19 лет — это, как правило, выпускники школ. И если они поступают в среднеобразовательные учреждения — училища, техникумы, колледжи и так далее, то как раз примерно в 20–21 год они их оканчивают, — рассказал депутат. — Мы просто хотим дать людям возможность получить образование. Особенно это актуально с учетом того, что многие специальности, которые они получают, востребованы сегодня, в том числе и в Вооруженных силах.
Сейчас возможность получить образование у людей призывного возраста тоже есть — за счет предоставляемых на время учебы отсрочек. Есть некоторые ограничения, касающиеся государственной аккредитации образовательных программ и формы обучения, но в целом такой инструмент существует. Действующая редакция законопроекта с поправками этого правила не отменяет.
При этом, по мнению Гурулева, «возрастных» новобранцев (27–30 лет) будет не так много. По оценкам депутата — «если 5% от силы будет, то уже хорошо». Также он обратил внимание на то, что рабочие места за срочниками сохраняются, а в качестве доказательства того, зачем это нужно самим 30-летним, заявил, что «еще не видел, чтобы кому-то армия не пошла впрок».
Поправки пока проходят обсуждение, и в ближайший призыв возраст новобранцев не изменится.
Отправлять призывников в приграничные с Украиной регионы и в зону СВО не будут, заверил Гурулев. По крайней мере, пока. По словам депутата, это может произойти, «когда на новых территориях будет тихо и спокойно».
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— Но пока об этом рано говорить. Срочников в зоне СВО, скорее всего, не будет. Потому что на западных границах должны стоять самые боеготовые части, — отметил Гурулев. — Давайте сначала мы выполним задачи, которые поставил президент по денацификации и демилитаризации, дальше мы поймем весь контур, который будет, а потом мы определимся, кто, где и как будет стоять. Может, Белгородская, Курская область будут в глубоком тылу. Что я, скорее всего, предполагаю.
Кроме того, депутат отметил, что сейчас в Госдуме обсуждают разные идеи отсрочек от мобилизации, но пока в какой-то более-менее внятный законопроект их не объединили.