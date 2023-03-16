Отправят ли срочников на границу с Украиной? В комитете Госдумы по обороне ответили на главные вопросы о призыве

Напомним, предложенные ранее членами комитета поправки предлагают призывать на военную службу будут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет (сейчас — от 18 до 27 лет). При этом для 18-летних служба не будет обязательной — они смогут выбрать: пройти обучение или отправиться в армию. А вот с 21 года в армию придется отправляться всем.



Андрей Гурулев заявил, что поправки нужны, потому что «людям надо дать возможность закончить образование».



— Сейчас у нас молодые люди в 18–19 лет — это, как правило, выпускники школ. И если они поступают в среднеобразовательные учреждения — училища, техникумы, колледжи и так далее, то как раз примерно в 20–21 год они их оканчивают, — рассказал депутат. — Мы просто хотим дать людям возможность получить образование. Особенно это актуально с учетом того, что многие специальности, которые они получают, востребованы сегодня, в том числе и в Вооруженных силах.

