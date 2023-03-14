Наказывать за дискредитацию Вооруженных сил будут еще строже: нарушителям грозит срок до 15 лет

В Госдуме приняли поправки в закон об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции.
Поправки ужесточают наказания за дискредитацию участников СВО:
- штраф до пяти миллионов рублей (ранее было до одного миллиона рублей);
- штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет;
- исправительные или принудительные работы до пяти лет;
- лишение свободы сроком до пятнадцати лет (ранее было до 5 лет лишения свободы).
Кроме того депутаты приняли поправки в Уголовный кодекс — равноценными участниками военных действий становятся добровольцы и бывшие заключенные.
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Ранее принять поправки в закон о дискредитации ВС РФ Вячеслава Володина просил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он предлагал приравнять к военнослужащим добровольцев и ранее осужденных и заявлял, что «есть отдельные СМИ, блогеры и телеграм-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией» — а это, в свою очередь, «помогает врагам государства».
Статья о дискредитации ВС РФ появилась в российском Уголовном кодексе в начале марта 2022 года и распространялась только на дискредитацию военных. А к концу февраля этого года в России по этой статье возбудили 152 уголовных дела, треть из них дошла до суда, вынесено 16 приговоров.