ДНК не выявить: мать не может добиться признания сына погибшим в спецоперации — тело превратилось в пепел

— Я пришла к нам в прокуратуру, чтобы военный прокурор помог мне подать в суд исковое заявление о признании сына погибшим. Они мне отказали. Меня спросили, кто занимается моим делом там (в 32-й военной прокуратуре. — Прим. ред.), а я не знаю. Я все полтора месяца не могла ни с кем оттуда связаться, то майор занят, то на совещании, то на выезде. Сейчас наша прокуратура связалась с ним. Что он точно сказал, я не знаю, но мне после этого сказали, что недостаточно доказательств и что военная прокуратура НСО не может как-то повлиять на прокуратуру того округа. Куда я только ни приходила — и в военкомат, и в мэрию. Как глухая стена, такое ощущение, как будто и не было у меня сына, один пепел остался.

