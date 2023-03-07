ДНК не выявить: мать не может добиться признания сына погибшим в спецоперации — тело превратилось в пепел

Жительница Новосибирска Галина Лаптинова пытается признать своего сына погибшим в спецоперации, но не может получить официальных документов из военной прокуратуры. При этом ее сын, предположительно, погиб еще 16 ноября 2022 года.
— 1 марта я получила бумагу [от центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ], где говорится, что в связи с тотальным обгоранием невозможно выявить ДНК. Пробы больше не будут делать, и мне рекомендовано обратиться в суд. Какой суд, куда — ничего не понятно, никто ничего не объясняет, — сообщила Галина Лаптинова корреспонденту НГС.
В документе, фотография которого имеется в распоряжении НГС, действительно говорится, что останки обгорели до стадии озоления, установить причину смерти и идентифицировать тело невозможно. Там же центр приносит Галине свои соболезнования.
По словам сибирячки, она обратилась в военную прокуратуру Новосибирской области, поскольку 32-я военная прокуратура гарнизона Восточного военного округа (именно в этом округе проходил службу ее сын до отправки на спецоперацию. — Прим. ред.), куда она писала еще в январе с просьбой сообщить о судьбе сына, ей так и не ответила:
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— Я пришла к нам в прокуратуру, чтобы военный прокурор помог мне подать в суд исковое заявление о признании сына погибшим. Они мне отказали. Меня спросили, кто занимается моим делом там (в 32-й военной прокуратуре. — Прим. ред.), а я не знаю. Я все полтора месяца не могла ни с кем оттуда связаться, то майор занят, то на совещании, то на выезде. Сейчас наша прокуратура связалась с ним. Что он точно сказал, я не знаю, но мне после этого сказали, что недостаточно доказательств и что военная прокуратура НСО не может как-то повлиять на прокуратуру того округа. Куда я только ни приходила — и в военкомат, и в мэрию. Как глухая стена, такое ощущение, как будто и не было у меня сына, один пепел остался.
Галина Лаптинова объяснила, что все вышеперечисленное было сказано военным прокурором в разговоре с ней неофициально. Из официальных документов — лишь экспертиза о том, что выявить ДНК из останков невозможно. Она, как заверили женщину, была направлена в 32-ю военную прокуратуру.
Сейчас женщина подготовила новые обращения: в 32-ю прокуратуру (текст имеется в распоряжении НГС) и Главную военную прокуратуру РФ. В них она просит направить заявление об установлении гибели ее сына 16 ноября 2022 года.
Корреспондент НГС отправила запрос в военную прокуратуру Восточного округа.
Историю Галины Лаптиновой, чей сын служит по контракту с 2020 года, мы рассказывали в декабре 2022 года. Из-за объявленной частичной мобилизации срок действия его контракта продлили. 15 ноября он последний раз связался с мамой по телефону. Позже ей позвонил командир и сообщил, что в машину, в которой находился ее сын, еще один рядовой (тоже из Новосибирской области. — Прим. ред.), командир орудия и водитель, попал снаряд, в живых остался лишь водитель. Галину попросили сдать ДНК-материал. Но в части уже простились с ним.