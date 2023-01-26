«Ваш сын, возможно, погиб». Сибирячка не может узнать о судьбе сына-контрактника на СВО, но в части уже простились с ним

— Пошел третий месяц, а наши мальчики (те, с кем сын Галины находился в одной машине. — Прим. ред.), как выясняется, до сих пор стоят в очереди на опознание по ДНК! 29 декабря опознали командира орудия, но ведь они же были вместе, втроем? Почему так-то? Если мой сын и еще один парень из его части рядовые, то должны ждать экспертизу когда-нибудь потом? Но это же неправильно, не по-человечески! — возмутилась Галина Лаптинова.



Ее историю НГС рассказывал в декабре 2022 года. Сын Галины Лаптиновой служит по контракту с 2020 года. Из-за объявленной частичной мобилизации срок действия его контракта продлили, хотя в ноябре он должен был истечь. Последний раз парень связывался с мамой 15 ноября. Позже ей позвонил командир и сообщил, что в машину, в которой находился ее сын, еще один рядовой (тоже из Новосибирской области. — Прим. ред.), командир орудия и водитель, попал снаряд, в живых остался лишь водитель. Галину попросили сдать ДНК-материал.

