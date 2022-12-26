Сибирячка уже месяц пытается выяснить судьбу своего сына на СВО — ее попросили сдать ДНК, но не сообщают результат

Как матери сообщили страшную новость

21-летний Коля последний раз приезжал в Новосибирск зимой 2021 года. Пробыл дома, как рассказывает его мама Галина Лаптинова, пару недель, а после январских праздников уехал к себе в часть. О том, что будет спецоперация и его отправят на Украину, он не знал, а может, просто не говорил.



Коля — военнослужащий. В 19 лет он пошел на срочную службу, а затем спустя полгода решил подписать контракт.



— Контракт о прохождении воинской службы заключен сроком на два года с 26.11.2020 по 25.11.2022, — читает Галина Лаптинова с документа. — Вообще, по идее, он должен был в октябре уйти, отпуск должен был быть, а потом уже решить, подписывать или не подписывать дальше [контракт]. А случилась мобилизация, сказали, контракт продлевается автоматически.

