«Он ничего не помнит». Родители не могут забрать из военного госпиталя сына, который был на СВО

На СВО ребята уехали 27 сентября. Из Нижнего Новгорода их сначала отправили в Дзержинск, а потом в Кострому. Там месяц были учения. После — на поезде поехали в зону СВО.



Там Артем сильно заболел. Что конкретно с ним было, его мама не знает. Он только говорил ей, что ему очень плохо. И рассказывал, что четыре дня они спали на земле в лужах. Поздней осенью. В зоне СВО Артем был около двух с половиной недель. Что произошло с ним дальше — неизвестно. Артем ничего не помнит.



«Для него это всё было как один день»