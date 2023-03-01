«Местных выселяют из квартир и пересдают туристам»: интернет-маркетолог из России рассказал об особенностях жизни в Турции

Курящие люди в Турции — национальная беда

— Здесь курят в кафе, на детских площадках, в домах, в местах массового скопления людей, и всем наплевать на запреты и нормы приличия. Первый раз я конкретно удивился, когда группа школьников курила на детской площадке и плевалась. Им никто не сделал замечание, рядом сидела турецкая пара — муж с женой лет 45–50, она — с покрытой головой в национальной мусульманской одежде, он — с усами и сигаретой в зубах. Второй раз я офигел, когда мы сидели в кафе на открытой веранде и в сторону нас курили сразу три столика рядом. Они видели детей, улыбались им, строили глазки и курили. Сначала это воспринималось как неуважение в нашу сторону от конкретных людей, позже я понял, что это массовый характер, здесь так принято, и это норма. Позже начал изучать вопрос, оказалось, в Турции курение — национальная беда, и правительство 20 лет не знает, как ее решить. Число курильщиков в Турции превышает 15 млн человек, из них каждый год умирает 100 тысяч. Закон запрещает курение в общественных местах, но всем на это наплевать, они курят везде. Это ужасно. Цензура в фильмах — сигареты замазывают. Как-то раз я даже видел, как с помощью анимации сигарета была изображена как маленький мужской орган во рту у главного героя. Но, кажется, всё это не работает. И когда молодые люди видят, как все вокруг курят, — просто по стадному чувству, против логики делают так же. Дети повторяют за родителями и окружающей средой.

