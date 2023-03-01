«Местных выселяют из квартир и пересдают туристам»: интернет-маркетолог из России рассказал об особенностях жизни в Турции

33-летний Игорь Балдин и его жена Наталья родом из Ярославля. Но в родном городе они уже давно не были. Супруги вместе с двумя маленькими дочками несколько лет путешествуют по миру, меняя страны. Об этом они рассказали нашим коллегам из 76.RU.
Идея бросить оседлый образ жизни и отправиться по городам и странам пришла супругам в 2016 году. К рабочему месту Игорь не был привязан, так как работает интернет-маркетологом — занимается рекламой и продвижением в интернете. Эта профессия вполне допускает удаленку.
— В 2009 году я вернулся из армии, служил на Северном флоте в войсках морской пехоты. Сначала работал охранником в баре, параллельно учился на факультете рекламы в Ярославле. Первый опыт в рекламе я получил, работая менеджером по продажам визиток, полиграфии, ТВ- и радиорекламы. Потом мы с партнером открыли свою маленькую фирму и начали оказывать услуги по рекламе для предпринимателей Ярославля. Набирались опыта и делали хорошие результаты. В 2013 году я преподавал маркетинг и рекламу для сотрудников Сбербанка, а после проводил семинары для их клиентов. После был опыт работы с брендом Comedy Club, где я получил благодарственное письмо. Также были проекты с известными строителями, такими как Сергей Домогацкий, с медицинскими центрами пластической хирургии, стоматологиями и другими. В медсфере самый известный клиент был Елена Малышева, — рассказал Игорь.
В 2013 году Игорь с командой решили заниматься только интернет-маркетингом.
— Мне жутко осточертела работа в офисе, день сурка. Я начал мечтать о путешествиях, — вспоминает Игорь.
В 2016 году они вместе с Натальей впервые поехали на всё лето в Крым и Сочи, чтобы проверить, как работается на удаленке. Пара поняла, что это возможно. И после этого они решили отправиться в более далекие путешествия. С того момента у них появилось двое детей. Чтобы родить старшую дочь, которой 2,5 года, Наталья вернулась в родной Ярославль. А младшая полтора года назад появилась на свет уже в поездке — когда семья жила в Сочи. Игорь и Наталья успели пожить в Таиланде, Шри-Ланке, Бали, Вьетнаме, Грузии, Испании, Португалии и Турции. Причем в каждой стране они задерживаются сразу на несколько месяцев.
— Я никогда не любил быстрых путешествий на короткий срок. Нам всегда нравилось приехать в страну на пару месяцев или зиму. Немного пустить корни, так сказать. Чтобы не было режима «ужаленного в попу туриста», когда за ограниченное количество времени нужно много успеть и при этом отдохнуть, — пояснил Игорь.
Ярославец говорит, что работа у него занимает несколько часов в день, остается время на прогулки и развлечения.
— Клиентов я нахожу через интернет-рекламу. Жена не работает, сейчас ее главная роль — быть хорошей мамой, — говорит Игорь.
В садик малышки пока не ходят, родители воспитывают их сами. Про школу тоже еще не думали — говорят, рассматривают разные варианты.
Суммы своих доходов Игорь не раскрывает. Но, как видим, этого хватает на то, чтобы безбедно жить за границей.
Сейчас семья находится в Турции, они ждут решения по виду на жительство, чтобы задержаться в стране на год.
— Это новая для нас страна, и здесь теплая зима (+15 градусов), всегда солнышко. Детям здесь комфортно. Много детских площадок и развлечений. Мы сняли квартиру на год без мебели, купили всё за свои деньги и оплатили на 6 месяцев вперед — в Турции такие правила аренды. Если не получим вид на жительство, просто полетим в следующую страну. Скорее всего, это будет Таиланд. Если получим вид на жительство, то поедем путешествовать через год дальше. Сидеть на одном месте неинтересно, — говорит Игорь.
В своих путешествиях Игорь ведет дневник, делится своими наблюдениями и опытом жизни за рубежом. С разрешения автора мы публикуем его заметки о жизни в Турции.
Без спроса трогают детей
— Турки без спроса трогают детей, могут взять на руки и поцеловать. Мы охренели, когда впервые с этим столкнулись. Это было так. Мы сидим в кафе с женой и дочками, подходит официант, который ни слова не говорит по-английски, и берет на руки Алису — нашу младшую. Улыбается ей лицо в лицо и потом начинает ее щекотать. Это было, мягко говоря, странно. Тогда мы подумали, наверное, парень сильно детей любит, не обратили на это внимание. Позже начали замечать, что детям не дают прохода. Улыбаются, угощают, строят глазки. Как-то раз мы стояли у нотариуса, и одна девушка 10 минут играла с нашими детьми. Нужно признать, к Еве (старшей дочке) турки испытывают уже меньше интереса. Но всё равно больше, чем мы привыкли. На детских площадках в ТЦ няни просто тают от ее вида — блондинка с голубыми глазами сильно выделяется среди других детей. Сейчас для нас норма, я бы даже сказал, правило хорошего сервиса, когда с твоим ребенком заигрывают. Если нет, это говорит о грубости персонала. Тут так принято. Удивительно, ведь в Таиланде вообще не принято брать детей, и вообще нельзя трогать голову ребенку. Для тайцев это высшее оскорбление.
Здесь культ детей. К детишкам дошкольного возраста относятся как к божествам. Им дарят ласку и подарки. Нам стоило бы поучиться у турков воспитанию детей. Здесь на ребенка не принято кричать и уж тем более бить его.
Как правильно ходить к турецкому стоматологу
Универсальный совет для Турции от Игоря — прибедняйтесь.
— Я не шучу, серьезно, либо с вас сдерут три шкуры по завышенному прайсу, либо прибедняйтесь. В 90% мест Турции нет ценников, на вас смотрят и говорят: «Для вас, мистер или миссис, цена такая-то». Я сделал для себя такую шкалу повышения: +30% (если не знаешь турецкий язык), +50% (если «понтуешься» — показываешь айфон, часы, машину, любые элементы успешности играют не в твою пользу), ×2 (если ведешь себя как типичный турист — не знаешь элементарных фраз на английском, живешь в отеле и тому подобное). Поэтому, когда я иду к стоматологу, одеваюсь максимально просто, а лучше прямо бедно. Вот такой лайфхак. Кстати, в турецких стоматологиях часто работают ребята из Казахстана, которые отлично говорят на двух языках.
«Торговаться для турок естественно, но меня это бесит»
Жутко бесит одна вещь в Турции, частенько сталкиваюсь с ней. Если коротко: тебе называют завышенные цены и пытаются взять больше, чем договорились изначально. Нас воспринимают как ходячие кошельки, как быдло с деньгами, у которого нет мозга. Вот первый случай. Привез Наташу в клинику Антальи к ортодонту. Договорились, что за прием возьмут 500 лир. 3D-снимок, аудит и план лечения. Клиника хорошая: новое оборудование, говорят на английском. Всё вроде прекрасно, но по итогу просят 700 лир вместо 500. На вопрос: «Ребята, мы же договаривались с вами на 500» отвечают: «А, ок, давайте 500». Второй случай. Иду с Евой в торговый центр покупать банку спортивного протеина. Мой друг покупал банку за 430 и скинул фотку упаковки. Прихожу в торговый павильон в самом большом ТЦ «Марк Анталья»:
— Добрый день. Сколько стоит такой протеин?
— 450.
— Эм-м, мой друг вчера у вас его брал за 430.
— Ноу проблем, бро, это небольшая разница.
— Да? Ну давай тогда за 400, может?
— Да, без проблем.
— Фига, круто!
Третий случай. Купили стиральную машинку, а она не работает. Пишем сообщение продавцу, те обещают, что в течение суток приедет бесплатный мастер. Через пару часов приезжает дядя, чинит и начинает клянчить 350 лир, типа, ой я долго ехал, на сигареты, вы богаты и
В кафе дают в подарок салат, закуски, хлеб
— Обожаю колоритную кафешку возле дома, захожу сюда после тренировок в спортзале. Здесь готовят шашлыки, стейк из курицы, баранину и турецкие котлетки kofte. Как только садишься за стол, тебе дают в подарок салат, закуски, хлеб. Рядом ставят бутылку воды, которая дешевле, чем в магазине. Порции в Турции добротные, обычно их хватает, чтобы наесться взрослому мужчине. Наташа обычно такую порцию ест с детьми. Если говорить про топ-3 турецких блюд, наверное, это будет: люля-кебаб из говядины с лепешкой из печки, овощами и булгуром, суп из красной чечевицы мерджимек, мясо баранины мелко порезанное под томатным соусом. Я набрал здесь пару килограммов из-за того, что в кафе мало салатов, а еще здесь божественные сладости. Чего стоит их пахлава! Эта пахлава круче любого чизкейка или торта.
Турки празднуют Новый год один день
— Турки не празднуют Новый год. Точнее, они празднуют его всего один день. Для них этот праздник не такой большой, как у нас. Не накрывается большой стол, нет традиции боя курантов и речи гаранта Конституции. Условно 2 января дети уже идут в школу. И по турецким меркам ничего необычного с 31 декабря на 1 января не случается, нет этого сакрального перехода в новый год к новым целям. Лично для меня Новый год — это праздник номер один, который по значимости и радости сильнее дня рождения. В конце года я подвожу итоги и выставляю пост (да, я душнила в этом плане). В начале года я пишу лист желаний, что нужно сделать в новом году. Придаю этому большое значение. Зато аншлаг в торговых центрах устроили наши граждане из СНГ — они активно скупают всё с полок турецких магазинов, начиная от одежды, игрушек для детей и заканчивая продуктами питания. Очередь на кассу гигантская, вокруг слышна только русская речь, как будто никуда не уезжал.
Типичные выходные у жителей Антальи
— После рабочей недели у турок есть традиция ходить на пляж и устраивать пикник. Они берут термос с чаем, упаковывают еду в боксы, садятся на море и кушают в кругу семьи. Важно, что именно в кругу семьи, всегда есть бабушки, родственники и толпы детей. Атмосфера максимально дружелюбная. Мы не отстаем от турецкой традиции. Сегодня был умопомрачительный закат, который мы провожали в кругу семьи. Ева и Алиса играли в камушки. Температура +15 — лучшая погода для середины февраля.
Курящие люди в Турции — национальная беда
— Здесь курят в кафе, на детских площадках, в домах, в местах массового скопления людей, и всем наплевать на запреты и нормы приличия. Первый раз я конкретно удивился, когда группа школьников курила на детской площадке и плевалась. Им никто не сделал замечание, рядом сидела турецкая пара — муж с женой лет 45–50, она — с покрытой головой в национальной мусульманской одежде, он — с усами и сигаретой в зубах. Второй раз я офигел, когда мы сидели в кафе на открытой веранде и в сторону нас курили сразу три столика рядом. Они видели детей, улыбались им, строили глазки и курили. Сначала это воспринималось как неуважение в нашу сторону от конкретных людей, позже я понял, что это массовый характер, здесь так принято, и это норма. Позже начал изучать вопрос, оказалось, в Турции курение — национальная беда, и правительство 20 лет не знает, как ее решить. Число курильщиков в Турции превышает 15 млн человек, из них каждый год умирает 100 тысяч. Закон запрещает курение в общественных местах, но всем на это наплевать, они курят везде. Это ужасно. Цензура в фильмах — сигареты замазывают. Как-то раз я даже видел, как с помощью анимации сигарета была изображена как маленький мужской орган во рту у главного героя. Но, кажется, всё это не работает. И когда молодые люди видят, как все вокруг курят, — просто по стадному чувству, против логики делают так же. Дети повторяют за родителями и окружающей средой.
Оставляют обувь в подъезде
— Знаете, что я понял после месяца жизни в отеле Аланьи? Это совсем не Турция! Настоящая Турция начинается, когда ты живешь в аутентичной турецкой квартире в нетуристическом районе. Видишь реальную жизнь местных, а не красивую картинку, когда есть бассейн, горничная и тренажерка на территории. В этом посте хочу написать, чем турецкое жилье отличается от российского, к которому мы привыкли. Если в двух словах: оно больше, но холоднее. Отличительной особенностью турецкого жилья является то, что в нем много места. Квартира, в которой мы живем в Анталии, — 120 кв. метров: четыре комнаты, кухня, прихожая, два туалета и два балкона. Важно! Это обычная квартира. Просто в Турции так принято. Мы живем на девятом этаже (по российским меркам считается 10-й, так как в Турции этажи идут с нулевого).
У нас одни соседи по лестничной площадке — семья с детьми. Турки оставляют обувь в подъезде при входе, переодеваются в тапочки и заходят в квартиру. Тепло в квартире поддерживается кондиционером, а в нашей спальне стоит электрический обогреватель. Есть прикол с горячей водой в душе. В этом доме система нагрева воды с помощью солнечных батарей. Это значит, если день солнечный, у тебя будет душ, а если нет — то завтра или послезавтра. Как это работает? На крыше дома стоит солнечная батарея и бак с водой, солнце дает энергию на подогрев, но ее немного. Постоять 30 минут под теплым душем не получится. В более дорогом жилье ставят бойлер-нагреватель.
«Я остался без машины и мобильного интернета»
— Именно так ознаменовались мои три месяца жизни в Турции. Спустя 90 дней тебе выключают доступ к сим-карте, ты не можешь звонить и пользоваться интернетом. Также тебе запрещено пользоваться своим авто, ты обязан поставить его на стоянку таможни до момента получения вида на жительство или отказа в нем. В Турции всё строго и четко. У туристов есть легальные 90 дней нахождения в стране, дальше, извините, ваши права буду ограничены. Кстати, интернет в дом тоже нельзя провести, если нет документа о виде на жительство. Благо мы нашли турецкую девушку, которая оформила его на себя, и мы им благополучно пользуемся.
«Местных выселяют из квартир и пересдают туристам, цены из-за вас растут»
— Так сказал таксист в Анталье. Казалось бы, зачем нас выселять из Турции и отказывать в предоставлении вида на жительство, ведь мы не занимаем рабочие места, оставляем деньги в стране, хорошо себя ведем, не торгуем наркотиками, не занимаемся грабежами? Для массовых отказов в виде на жительство в Турции есть несколько причин. Самая главная — это недовольство местных из-за поднятия цен на всё: на продукты, на покупку жилья, на аренду квартир, машин. Если у тебя как собственника есть возможность продать дорого или дешево, ты выберешь первое. Именно поэтому местных жителей в Анталье выселяют из квартир и заселяют русских, украинцев или немцев. Точнее не так — местные годами снимают квартиру за условные 5 тысяч, начинается наплыв наших соотечественников, и цены взлетели в космос. Хозяин квартиры приходит к турецкой семье и говорит: «Я поднимаю аренду до 20, либо плати, либо проваливай». Очень много турков недовольны этим. Сегодня средняя оплата труда в Анталье — 8,5 тысячи лир, а аренда квартир поднялась до 15 тысяч. К примеру, там, где живем мы, раньше сдавали за 5 тысяч, а нам сдали за 15 тысяч. Дедушка, который выселялся, сказал, что это мрак.
Где находить друзей, когда работаешь на удаленке
Вот топ-5 способов, как мы находим новых друзей во время путешествий и работы на удаленке.
Первый способ — коворкинг (работа людей с разной занятостью в общем пространстве). На картах в смартфоне ищу ближайшую коворкинг-зону и иду туда работать, возле кофемашины начинаю непринужденный разговор, завязывается общение, и бац — у тебя новый знакомый. К примеру:
— Привет, а ты не знаешь, здесь можно работать после 21:00?
— Привет, честно, не знаю, сам третий раз здесь.
— О, прикольно, мы тоже только приехали. Ты как, один или с женой, детьми?
— Я с женой и детьми.
— Мы тоже. Нашли уже здесь садик или няню?
И так завязывается разговор.
Второй способ — хобби, места типа качалки, серфинга, студии танцев. Здесь та же схема. Во время отдыха между упражнениями задаем любой вопрос у понравившегося человека — и вуаля, всё получается.
Третий способ — детские площадки. Это самый простой способ найти друзей, если вы с детьми. Разговоры в стиле «Ой, а вы какую смесь кушаете, а вам сколько годиков, так хорошо ходит». Мамы и папы знают, как просто завязываются разговоры на детскую тематику.
Четвертый способ — следить за анонсами нетворкинг-встреч в телеграм-чатах русскоязычных. Сразу же добавляйтесь в максимальное количество русскоязычных чатов. Когда мы жили в Сочи, я ходил на игры в мафию, кататься на сноубордах, бани. На зимовке на Бали мы ходили на йогу, также играли в мафию, участвовали в нетворкинг-вечеринках.
Пятый способ — отслеживать людей под геотегам и хештегам.
Про недавние землетрясения
— В Турции национальная трагедия, такого масштаба разрушений не было очень давно. Когда заходишь в магазин или аптеку, весь персонал пристально следит за новостями, все прикованы к телевизору. По всей стране организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Самые необходимые вещи сейчас: одеяла, детские подгузники и прокладки, зимние вещи (куртки, штаны, ботинки, шапки и шарфы), еда и вода. В школах отменены занятия. По стране отменяются концерты, стендап-шоу, дискотеки. У одного из моих друзей отменился рейс в Стамбул на концерт классической музыки. Страна находится в трауре, сейчас не до этого. Приложение, которое уведомляет о новых толчках, постоянно присылает уведомления.
В русскоязычных чатах люди начали продавать квартиры в страхе по всей Турции. У кого-то сдают нервы, и они уезжают. Многие ребята, которые живут здесь с видом на жительство, помогают. Мы в ближайший день пойдем также относить вещи. Понимаем, как это сейчас важно. Мы собрали все необходимые вещи в рюкзаки: паспорта, ноутбуки, наличку, детские вещи, и положили возле выхода. На случай, если нужно будет быстро собраться и выбежать из квартиры.
Напомним, недавно мы писали о россиянке, которая уехала жить в Марокко.