freedom
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 6/10
usd 74.86
eur 79.76
Тема дняВ Новосибирск привезли первые «живые» «Москвичи»
Все новости
Все новости
Впала в кому на Бали

Медсестру, впавшую в кому на Бали, привезли в Новосибирск — она в реанимации областной больницы

Елене Новосельцевой сделали КТ

940

Елена Новосельцева почти два месяца находится в коме

Поделиться

Медсестру из Новосибирска Елену Новосельцеву, которая впала в кому на Бали, привезли в родной город сегодня, 22 февраля. Женщина летела рейсом из Дубая в Москву и потом в Новосибирск.

— Маму привезли уже — в реанимации областной больницы. Долетели хорошо, без каких-либо осложнений, — рассказал журналисту НГС сын Елены Антон Новосельцев.

По его словам, Елене Новосельцевой сделали КТ, какая-то более подробная информация от врачей о ее состоянии будет позже. Корреспондент НГС сделал запрос в областную больницу, чтобы узнать о состоянии медсестры.

На Бали у Елены произошел инсульт, каждый день, проведенный в клинике за границей, обходился в 210 тысяч рублей. Она впала в кому 4 января 2023 года, а родственники просили о помощи. Тогда эвакуировать женщину с острова решили помочь власти Новосибирской области. Медики из России вылетели за сибирячкой 16 февраля по маршруту Москва — Денпасар (остров Бали, Индонезия). Подробную историю Елены Новосельцевой мы рассказывали здесь.

На этой неделе стало известно, что студентка из Новосибирска Анжелика Чудоякова, которая попала в аварию на Бали, умерла в больнице.

По теме

БалиКомаМедсестраПерелет
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter