Медсестру, впавшую в кому на Бали, привезли в Новосибирск — она в реанимации областной больницы

Медсестру из Новосибирска Елену Новосельцеву, которая впала в кому на Бали, привезли в родной город сегодня,
— Маму привезли уже — в реанимации областной больницы. Долетели хорошо, без каких-либо осложнений, — рассказал журналисту НГС сын Елены Антон Новосельцев.
По его словам, Елене Новосельцевой сделали КТ, какая-то более подробная информация от врачей о ее состоянии будет позже. Корреспондент НГС сделал запрос в областную больницу, чтобы узнать о состоянии медсестры.
На Бали у Елены произошел инсульт, каждый день, проведенный в клинике за границей, обходился в 210 тысяч рублей. Она впала в кому
На этой неделе стало известно, что студентка из Новосибирска Анжелика Чудоякова, которая попала в аварию на Бали, умерла в больнице.