8 семей из Херсона получат сертификаты на покупку жилья в Новосибирской области

8 семей из Херсона и Херсонской области получат жилищные сертификаты. Торжественное вручение пройдет завтра,
— Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков вручит государственные жилищные сертификаты первым восьми семьям из Херсона и части Херсонской области, которые пожелали переехать в наш регион на постоянное место жительства, — указано в сообщении.
Ранее Новосибирская область взяла шефство над Беловодским районом ЛНР.
Правительство региона также обещало расселить жителей дома на Линейной, 39, в котором на прошлой неделе произошел взрыв. Людям должны выделить квартиры до конца 2024 года.