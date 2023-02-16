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Спецоперация на Украине

8 семей из Херсона получат сертификаты на покупку жилья в Новосибирской области

Торжественное вручение пройдет завтра

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Сертификаты семьям вручит министр строительства Колмаков

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8 семей из Херсона и Херсонской области получат жилищные сертификаты. Торжественное вручение пройдет завтра, 17 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.

— Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков вручит государственные жилищные сертификаты первым восьми семьям из Херсона и части Херсонской области, которые пожелали переехать в наш регион на постоянное место жительства, — указано в сообщении.

Ранее Новосибирская область взяла шефство над Беловодским районом ЛНР.

Правительство региона также обещало расселить жителей дома на Линейной, 39, в котором на прошлой неделе произошел взрыв. Людям должны выделить квартиры до конца 2024 года.

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