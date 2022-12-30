«Надо поменьше оглядываться»: как простая учительница стала главной бунтаркой мира моды — удивительная история Вивьен Вествуд

На 82-м году жизни в Лондоне скончалась известный британский модельер Вивьен Вествуд. Ее считают основательницей стиля панк в высокой моде. Она была дамой-командором ордена Британской империи. В доме моды отметили, что Вествуд занималась любимым делом до последних дней. Она придумывала образы и писала книгу. Вспоминаем, как жила и творила легенда моды.
Простая учительница
Вивьен родилась в рабочей семье из провинциального городка и долго не верила, что сумеет найти себя в мире богемы. Она получила диплом учительницы начальных классов и стала работать по профессии.
Параллельно Вивьен создавала украшения, которые продавала на знаменитом блошином рынке на Портобелло-роуд. В начале
К МакЛарену Вивьен ушла от мужа, менеджера Дерека Вествуда, чью фамилию она, урожденная Суайр, носила до последних дней. Вместе с новым бойфрендом она стала придумывать авторские вещи для бутика. Вивьен начала шить платья и костюмы, идеи для которых они черпали из культуры маргиналов — проституток, скинхедов, фетишистов и БДСМ-щиков. В 1974 году магазин был переименован в SEX и стал одним из знаковых мест для адептов набирающего обороты панк-движения.
В вещах от Вествуд тех лет — обилие черного и ярких флуоресцентных цветов. Много резины и латекса, джерси, а еще — традиционного шотландского клетчатого тартана. Из него она, в частности, шила костюмы наподобие рабочих с множеством заклепок. На футболках и рубашках печатались анти-капиталистические и анархистские лозунги, перевернутая свастика, порнокартинки и портреты Карла Маркса. Словом, эта одежда воплощала собой сам дух бунта и здоровой (а порой не слишком) агрессии того десятилетия. Она сама по себе была протестом не только против капиталистических ценностей, но и против другого мощного тренда
На прием к королеве без белья
Однако этого Вивьен было мало. Почувствовав вкус побед и влияния, которое оказывало ее видение мира на окружающих, она решила открыть собственный бренд. Несмотря на то, что ее образы шокировали и значительно опережали ее время, даже сама королева Елизавета II удостоила ее особой почести — пожаловала Вивьен звание дамы-офицера Ордена Британской империи.
Даже это не заставило Вествуд отказаться от эпатажного образа — на церемонию в Букингемском дворце дизайнер явилась без нижнего белья, гордо продемонстрировав этот факт перед фотографами, ожидавшими у входа в королевскую резиденцию.
— Надо уметь быть дерзкой и поменьше оглядываться на чужое мнение, — говорила дизайнер при жизни.
Вивьен Вествуд стала настоящим феноменом мира моды, вписав свое имя в историю. В последние годы своей жизни огромное значение она придавала экоактивизму, призывая своих поклонников покупать меньше.
— Я модный дизайнер и активист. Вы все знаете, чем я занимаюсь — я использую моду как средство активизма, чтобы остановить изменение климата и массовое вымирание жизни на Земле, — заявляла Вивьен Вествуд.
Бунтари не стареют
Вивьен активно выступала за права животных, за спасение Арктики и против безработицы в Африке. Причем, не только на словах. Например, для одного из роликов Вивьен снялась обнаженной в душе — видео призвано объяснить, как мясоперерабатывающая индустрия влияет на потребление воды. А чтобы привлечь внимание к проблеме всемирного потепления — побрилась налысо.
Разумеется, об основной работе Вествуд до конца своих дней тоже не забывала. У ее бренда было несколько линеек — от свадебной Bridal до casual Anglomania. Для основной линии Vivienne Westwood дизайнер представила много знаковых для ее творчества деталей — клетки, принтов, похожих на языческие рисунки, пышных юбок с оборками. А также «исторические» мужские накидки, скроенные наподобие тех, что носили мушкетеры.
В 2017 году впервые для Вествуд некоторые вечерние платья представили на подиуме… мужчины.
— Почему нет? — говорит Вивьен. — Нестандартные поступки помогают вам лучше понять себя.
Кажется, эту фразу можно считать девизом всей ее жизни, которому она следовала до конца своих дней. 29 декабря 2022 года легендарной королевы панка не стало: ее семья сообщила, что она мирно ушла в окружении своих близких в Клэпхеме, на юге Лондона.
Потери 2022-го: еще знаменитости, которых не стало в этом году
Подводя итоги года, к сожалению, нельзя не вспомнить и о его потерях. В 2022 году мы простились со многими известными политиками, музыкантами, артистами и кинематографистами. Эти люди не нуждаются в долгом представлении. Увы, в этом году эти имена впечатались не только в историю, но и в холодный гранит. Давайте вспомним о них.
Анастасия Вознесенская
Директор рынка Кушакова в фильме «Гараж», дежурная зала для интуристов Юля в картине «Вокзал для двоих», радистка Аня в телесериале «Майор Вихрь», актриса театра и кино, жена актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская долго болела сахарным диабетом.
В 2013 году она перенесла инсульт и перестала выходить на сцену. В декабре
Татьяна Легат
Татьяна Легат — из династии балетмейстеров. Ее прадед был учеником Мариуса Петипа, а дед работал с дочерью французского балетмейстера Марией Петипа.
В девять лет Татьяна Легат поступила в Ленинградское хореографическое училище, окончив которое, служила в Мариинском театре, где танцевала до конца
Татьяна Легат скончалась 27 января 2022 года в возрасте 87 лет в одной из московских больниц, куда попала за несколько дней до смерти. До госпитализации она вела активный образ жизни.
Леонид Куравлев
5 января 2022 года Леонид Куравлев попал в главную ковидную больницу страны — московскую Коммунарку — с подозрением на коронавирус. Но тесты на COVID-19, которые он сдал 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у актера была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%. Позже врачи провели Куравлеву экстренную операцию на желудке — гастростомию.
26 января после курса лечения от пневмонии Леонида Вячеславовича выписали из больницы и перевели в хоспис на восстановление. 30 января 2022 года Леонид Куравлев скончался.
Владимир Жириновский
В начале февраля 2022 года Владимира Жириновского госпитализировали с осложнениями на фоне коронавирусной инфекции, врачи диагностировали у политика двустороннюю пневмонию. СМИ писали об отрицательной динамике здоровья главы ЛДПР, о том, что у него начался отек легких и поражение дыхательных органов. В партии эту информацию отрицали, заверив, что Жириновский медленно, но верно идет на поправку.
В конце марта появилась информация о смерти политика, однако Минздрав, партия и Госдума эти данные опровергали. В конце концов 6 апреля стало известно, что Владимир Жириновский умер. Ему было 75 лет.
Юрий Шатунов
Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался 23 июня в возрасте 48 лет. Певец умер в результате обширного инфаркта.
По данным Telegram-канала «НеМалахов», у Шатунова была тяжелая форма некроза кардиальной мышцы, при которой поражаются все слои сердца. Когда ему стало плохо, он успел лишь сказать: «У меня спазм». Друзья сами повезли артиста в больницу. Но там ему не смогли помочь. В итоге его транспортировали в другую клинику, но было слишком поздно.
Проститься с Шатуновым пришли тысячи фанатов — они пели главные хиты артиста и стояли в очередях на кладбище.
Михаил Горбачев
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался в ночь на 31 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Ему был 91 год.
В СМИ регулярно появлялась информация, что у Михаила Горбачева были проблемы с почками. Периодически экс-президента возили на гемодиализ — внепочечное очищение крови при острой и хронической почечной недостаточности.
Михаил Сергеевич Горбачев был первым лицом СССР с 1985 по 1991 год. К периоду его правления относятся такие знаковые для страны события, как окончание холодной войны, перестройка (масштабная попытка реформирования советской системы), распад Советского Союза и военного Варшавского блока, который 36 лет поддерживал биполярность мировой политики.
Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года после подписания главами 11 союзных республик Беловежского соглашения о прекращении существования СССР. Следующие 30 лет он активно участвовал в общественной жизни России и писал книги.
Королева Елизавета II
9 сентября в шотландском замке Балморал скончалась
Из шотландской резиденции Елизавета II давно не выезжала — за ней круглосуточно следили медики, врачи рекомендовали королеве воздержаться от переездов и постараться не нагружать себя. 7 сентября королевская пресс-служба сообщала, что из-за плохого самочувствия Елизавета II перенесла заседание королевского Тайного совета.
За время правления королева пережила распад Британской империи, холодную войну, выход человека в космос, появление интернета, вхождение Великобритании в Европейский союз и выход из него и многие другие исторические события. Целиком ее титул звучит так: «Ее Величество Елизавета Вторая, Божией милостью Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и владений, Глава Содружества, защитница веры».
Елизавета II стала старейшим монархом в британской истории и самым долгоправящим главой государства в мире.
Британия прощалась с королевой 10 дней.
Пеле
В ночь на 30 декабря стало известно о смерти Пеле — легенды бразильского футбола и единственного в истории спортсмена, который трижды стал чемпионом мира. Он был лучшим бомбардиром в истории сборной страны. Месяц назад Пеле госпитализировали после того, как у него появились отеки по всему телу. Причиной смерти Пеле стал «отказ различных органов вследствие прогрессирующего рака».
Что еще почитать:
- «Меня мечтают увидеть в окопах»: кому из звезд шоу-бизнеса пришла повестка и кто готов идти служить;
- любовь с топ-менеджером и песни с Путиным: откуда взялся патриотический певец SHAMAN и кто помог ему попасть на кремлевскую сцену;
- голубая луна всему виной: как жил, любил и болел Борис Моисеев.