«Надо поменьше оглядываться»: как простая учительница стала главной бунтаркой мира моды — удивительная история Вивьен Вествуд

К МакЛарену Вивьен ушла от мужа, менеджера Дерека Вествуда, чью фамилию она, урожденная Суайр, носила до последних дней. Вместе с новым бойфрендом она стала придумывать авторские вещи для бутика. Вивьен начала шить платья и костюмы, идеи для которых они черпали из культуры маргиналов — проституток, скинхедов, фетишистов и БДСМ-щиков. В 1974 году магазин был переименован в SEX и стал одним из знаковых мест для адептов набирающего обороты панк-движения.



В вещах от Вествуд тех лет — обилие черного и ярких флуоресцентных цветов. Много резины и латекса, джерси, а еще — традиционного шотландского клетчатого тартана. Из него она, в частности, шила костюмы наподобие рабочих с множеством заклепок. На футболках и рубашках печатались анти-капиталистические и анархистские лозунги, перевернутая свастика, порнокартинки и портреты Карла Маркса. Словом, эта одежда воплощала собой сам дух бунта и здоровой (а порой не слишком) агрессии того десятилетия. Она сама по себе была протестом не только против капиталистических ценностей, но и против другого мощного тренда 70-х — кантри и «новой романтики» с обилием оборок и цветочных принтов.