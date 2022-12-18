Мэр Новосибирска уехал в Донбасс — что случилось

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уехал в Беловодский район Луганской народной республики. Об это утром 18 декабря глава администрации сообщил в своем официальном телеграм-канале.
В Беловодском районе мэр встретился с главой администрации района Виталием Коваленко. Также Анатолий Локоть проводил детей, которые направляются в Новосибирск. Здесь дети будут принимать участие в праздничных мероприятиях проекта «Новосибирск — новогодняя столица России».
— Поговорил с родителями, рассказал о программе пребывания их детей в Новосибирске. Мы сделаем всё возможное, чтобы поездка была интересной, познавательной и запоминающейся. Аплодисментами встретили родители информацию о том, что ребята 25 декабря посетят новогодний спектакль «Щелкунчик» в новосибирском Театре оперы и балета, — рассказал у мебя в телеграм-канале Анатолий Локоть.
Дети приедут в Новосибирск 21 декабря на поезде.
В начале декабря мэрия Новосибирска подготовила новогодние подарки для детей Беловодского района ЛНР.
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