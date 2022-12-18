Мэр Новосибирска уехал в Донбасс — что случилось

— Поговорил с родителями, рассказал о программе пребывания их детей в Новосибирске. Мы сделаем всё возможное, чтобы поездка была интересной, познавательной и запоминающейся. Аплодисментами встретили родители информацию о том, что ребята 25 декабря посетят новогодний спектакль «Щелкунчик» в новосибирском Театре оперы и балета, — рассказал у мебя в телеграм-канале Анатолий Локоть.

