Мэрия Новосибирска подготовила новогодние подарки для детей из Беловодского района — что они получат

Мэрия Новосибирска подготовила новогодние подарки для детей Беловодского района ЛНР. Фотографии с ними выложила у себя в телеграм-канале вице-мэр города Анна Терешкова 9 декабря.
— Сегодня мы подготовили новогодние подарки для детей Беловодского района ЛНР с любовью из Новосибирска — Новогодней столицы России! — написала вице-мэр.
В посте указано, что каждый ребенок из Беловодского района получит рюкзачок с символикой Новосибирской области. Школьникам также подарят яркие шапку и варежки с символикой Новогодней столицы России. Ребята младше 7 лет в рюкзаках найдут мягкую игрушку.
— Департамент образования передает книги на русском языке. Департамент предпринимательства добавил сладости, печенье, конфеты, — рассказала Терешкова.
Кроме этого, в ЛНР отправят сибирские пихты.
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Новосибирская область отвечает за помощь и развитие Беловодского района с мая этого года. НГС пытался разобраться, по какой причине был выбран именно этот район, узнал о нем побольше и пообщался с волонтерами из Новосибирской области, которые побывали в ДНР и ЛНР.