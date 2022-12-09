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Спецоперация на Украине

Мэрия Новосибирска подготовила новогодние подарки для детей из Беловодского района — что они получат

Вице-мэр пообещала, что подарок получит каждый ребенок

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Подарки оформили в стиле Новогодней столицы

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Мэрия Новосибирска подготовила новогодние подарки для детей Беловодского района ЛНР. Фотографии с ними выложила у себя в телеграм-канале вице-мэр города Анна Терешкова 9 декабря.

— Сегодня мы подготовили новогодние подарки для детей Беловодского района ЛНР с любовью из Новосибирска — Новогодней столицы России! — написала вице-мэр.

В посте указано, что каждый ребенок из Беловодского района получит рюкзачок с символикой Новосибирской области. Школьникам также подарят яркие шапку и варежки с символикой Новогодней столицы России. Ребята младше 7 лет в рюкзаках найдут мягкую игрушку.

— Департамент образования передает книги на русском языке. Департамент предпринимательства добавил сладости, печенье, конфеты, — рассказала Терешкова.

Кроме этого, в ЛНР отправят сибирские пихты.

Дети получат одежду, игрушки, книги и сладости

Дети получат одежду, игрушки, книги и сладости

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Новосибирская область отвечает за помощь и развитие Беловодского района с мая этого года. НГС пытался разобраться, по какой причине был выбран именно этот район, узнал о нем побольше и пообщался с волонтерами из Новосибирской области, которые побывали в ДНР и ЛНР.

Новый годМэрия НовосибирскаСпецоперация
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