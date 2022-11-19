Подозреваемого в нападении на главу Беловодского района задержали в ЛНР

Новосибирская область отвечает за помощь и развитие Беловодского района с мая этого года. НГС пытался разобраться, по какой причине был выбран именно этот район, узнал о нем побольше и пообщался с волонтерами из Новосибирской области, которые побывали в ДНР и ЛНР.