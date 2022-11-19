Подозреваемого в нападении на главу Беловодского района задержали в ЛНР

В ЛНР задержали подозреваемого в покушении на главу подшефного Новосибирской области Беловодского района ЛНР. О задержании агента СБУ сообщает официальный телеграм-канал правительства Новосибирской области.
— Служебный автомобиль, в котором ехал глава Беловодского района ЛНР Виталий Коваленко, был обстрелян в начале августа из автомата. Сам Коваленко не пострадал, однако была серьезно ранена его заместитель, председатель совета женщин района Валентина Гладкова. Впоследствии она была направлена в Новосибирск, где проходила длительный курс медицинской реабилитации, — говорится в телеграм-канале «Новосибирь».
Там же опубликовали видео с задержанием подозреваемого.
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Новосибирская область отвечает за помощь и развитие Беловодского района с мая этого года. НГС пытался разобраться, по какой причине был выбран именно этот район, узнал о нем побольше и пообщался с волонтерами из Новосибирской области, которые побывали в ДНР и ЛНР.