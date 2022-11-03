Купеческие дома и красивые виды: на что можно посмотреть в выходные под Новосибирском

Впереди у большинства новосибирцев длинные выходные с 4 по 6 ноября: за это время можно познакомиться с новыми местами, не покидая пределов области. «Яндекс.Путешествия» составили подборку мест недалеко от Новосибирска, куда можно отправиться на выходные. Читайте о них в нашем материале.



Колывань



На месте, где сейчас находится рабочий поселок Колывань, в начале 18 века построили Чаусский острог для защиты от набегов. В конце столетия через населенный пункт прошел Сибирский тракт, что поспособствовало развитию торговли.

