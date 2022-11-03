Купеческие дома и красивые виды: на что можно посмотреть в выходные под Новосибирском
Рассказываем о достопримечательностях Бердска, Искитима и Колывани
Впереди у большинства новосибирцев длинные выходные с 4 по 6 ноября: за это время можно познакомиться с новыми местами, не покидая пределов области. «Яндекс.Путешествия» составили подборку мест недалеко от Новосибирска, куда можно отправиться на выходные. Читайте о них в нашем материале.
Колывань
На месте, где сейчас находится рабочий поселок Колывань, в начале 18 века построили Чаусский острог для защиты от набегов. В конце столетия через населенный пункт прошел Сибирский тракт, что поспособствовало развитию торговли.
«Яндекс.Путешествия» называют основными достопримечательностями поселка Покровский Александро-Невский монастырь, дома купцов Минина и Орлова, дом Ивана Пехтерева, владельца мастерских по производству веялок и электрических мукомольных установок. Также в Колывани находится дом мецената и общественного деятеля Гаврилы Пастухова. Он в
В сентябре в Колывани побывал обозреватель НГС Стас Соколов. Подробнее о том, что еще интересного можно найти в поселке тем, кто отправится туда в выходные, читайте в репортаже.
Доехать до Колывани можно на машине или автобусе. Время в пути займет примерно 1 час 10 минут. По данным «Яндекс.Путешествий», цена билета в одну сторону составляет 85 рублей. Подчеркивается, что автобусы ходят нерегулярно.
Искитим
Искитим известен тем, что в его районе находятся Беловский водопад, водопад Бучило, Кукуйские скалы, развалины храма Архистрига Божия Михаила. В городе также расположен Шипуновский мраморный карьер, который напоминает амфитеатр.
В Искитим можно доехать на машине, автобусе или электричке. По данным «Яндекс.Расписаний», цена проезда на рейсовых автобусах начинается от 189 рублей, билет на электричку стоит 90 рублей.
Бердск
Бердск расположен на берегу Обского водохранилища, соответственно, гостям города будет, где сделать красивые снимки. Другие места, которые можно посетить туристам, — парк «Бердская коса» и Преображенский собор. В городе также находятся оздоровительные санатории и дома отдыха.
Добраться до Бердска можно на маршрутке, электричке, автобусе или поезде. Стоимость проезда начинается от 45 рублей.
Старейший город Новосибирской области, который получил этот статус, — Куйбышев. Летом там проходила сельская олимпиада, из-за чего город стал похож на американскую глубинку. Почитайте в репортаже, на что еще там можно посмотреть.