Шойгу рассказал, сколько мобилизованных уже отправили на Украину

Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, сколько мобилизованных уже отправлено в зону боевых действий.

— 82 тысячи мобилизованных направлены в зону проведения специальной военной операции после обучения, 41 тысяча человек участвует в боевых действиях. Средний возраст призванных в рамках мобилизации составил 35 лет. Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту, — сообщил Шойгу.

