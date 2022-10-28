Шойгу рассказал, сколько мобилизованных уже отправили на Украину
Частичная мобилизация в России завершена
Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, сколько мобилизованных уже отправлено в зону боевых действий.
— 82 тысячи мобилизованных направлены в зону проведения специальной военной операции после обучения, 41 тысяча человек участвует в боевых действиях. Средний возраст призванных в рамках мобилизации составил 35 лет. Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту, — сообщил Шойгу.
По словам министра обороны, 218 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, перед отправкой в зону проведения СВО этому уделяется особое внимание. Добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек.
На этой же встрече Сергей Шойгу доложил, что частичная мобилизация в России завершена. Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Из-за частичной мобилизации на месяц сдвинулся срочный призыв в армию.