Правда ли, что Новосибирск — самое безопасное место? Разбираем вероятность бомбежки, землетрясения и наводнения

— Насколько продолжительной будет тенденция к потеплению, с большой уверенностью никто вам сегодня не скажет. Несомненно, есть антропогенная составляющая, влияние человека на увеличение объема парниковых газов. Другое дело, насколько всё это сопоставимо с природными оборотами тех же газовых составляющих — это трудно оценить, — рассуждает профессор ТГУ.



Возможное влияние на климатические изменения от использования ядерного оружия Валентина Горбатенко обсуждать не решилась.



Дрожь земли

С точки зрения вероятности землетрясений нашей части Сибири повезло. Хотя, может, чуть меньше, чем средней полосе России: Игорь Ельцов говорит, что считать, будто на нашей платформе тишь да гладь, неправильно — и у нас землетрясения могут составлять 6–7 баллов. Но это, конечно, предельные, максимальные значения.

