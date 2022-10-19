«Пилоты катапультировались перед самым столкновением»: эксперты — об упавшем в Ейске Су-34, который производится в Новосибирске

Что говорят эксперты

По словам источника, имеющего отношение к авиационному делу, для тренировочных полетов всегда есть полетное задание:



— Я не думаю, что тренировочные полеты над городом вообще проходят, потому что это небезопасно. Как они там оказались — не знаю. Может, при аварии уже самолет могло увести.



По его словам, для тренировочных полетов выделяются зоны, которые закрывают и где нет жилого массива:



— Но нужно вылететь с аэродрома, который может находиться в черте города. В случае чего, пилот должен в таких ситуациях сделать всё, чтобы избежать столкновения, увести самолет, минимизировать последствия. Чуть ли не пожертвовать собой. А вообще, по-хорошему, в полосах воздушных подходов к любому аэродрому не должно быть жилых зданий, строений. Были такие советские нормы, которые сейчас упразднены.

