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Тема дняУпавший в Ейске Су-34 произвели в Новосибирске
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Военный самолет упал в ЕйскеПодробности

«Пилоты катапультировались перед самым столкновением»: эксперты — об упавшем в Ейске Су-34, который производится в Новосибирске

Пока причины случившегося разбирает комиссия

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Так выглядел дом после ЧП

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В городе Ейске Краснодарского края военный самолет Су-34, который производится в Новосибирске, врезался в многоэтажку, после чего начался сильный пожар. Журналист НГС Мария Тищенко поговорила с экспертами в сфере авиации о случившемся и узнала, что могло произойти и как тренировочные полеты проходят в Новосибирске. Подробности — в нашем материале.

Самолет упал 17 октября около 23:00. По имеющимся данным, погибли 15 человек, среди которых 3 детей, 43 человека пострадали, 19 из них — в больнице. Причины произошедшего выясняются. Сейчас, как заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, многоквартирный дом в Ейске, на который упал самолет, частично годен для проживания. На его восстановление потребуется 5 месяцев.

Служба 112 опубликовала предварительный список погибших, среди них самому младшему 5 лет, самому старшему — 68. Личности четверых пока устанавливаются.

С места крушения самолета изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы

С места крушения самолета изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы

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Сейчас главное военное следственное управление СК РФ продолжает расследование уголовного дела по факту крушения самолета по статье 351 УК РФ — нарушение правил полетов или подготовки к ним.

— В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна, — говорится в сообщении СК РФ.

Что говорят эксперты

По словам источника, имеющего отношение к авиационному делу, для тренировочных полетов всегда есть полетное задание:

— Я не думаю, что тренировочные полеты над городом вообще проходят, потому что это небезопасно. Как они там оказались — не знаю. Может, при аварии уже самолет могло увести.

По его словам, для тренировочных полетов выделяются зоны, которые закрывают и где нет жилого массива:

— Но нужно вылететь с аэродрома, который может находиться в черте города. В случае чего, пилот должен в таких ситуациях сделать всё, чтобы избежать столкновения, увести самолет, минимизировать последствия. Чуть ли не пожертвовать собой. А вообще, по-хорошему, в полосах воздушных подходов к любому аэродрому не должно быть жилых зданий, строений. Были такие советские нормы, которые сейчас упразднены.

Что именно произошло в Ейске, эксперт не понимает и считает, что пока о причинах говорить рано:

— По видео можно сказать, что пилоты катапультировались перед самым столкновением. Кабина отщелкнулась буквально за несколько секунд до того, как самолет врезался в дом. Вспышки на видео обозначают, что сработала катапульта.

Эксперт поясняет, что если на взлете в такой самолет попадет птица, то это катастрофическая ситуация:

— Потому что у него еще нет нужной скорости, планировать он, по сути, не может. Очень редко бывает, чтобы именно в военный самолет попала птица, потому что площадь воздухозаборника маленькая по сравнению с гражданскими самолетами. И в целом такие ситуации, как правило, случаются на взлете или при посадке.

Девятиэтажка находится в Ейске на Коммунистической улице

Девятиэтажка находится в Ейске на Коммунистической улице

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Он добавляет, что на 100% невозможно защитить аэродромы от птиц, несмотря на различные имеющиеся средства, но можно максимально минимизировать этот риск.

— В этом вопросе важна даже борьба со свалками. Например, есть свалка возле аэропорта Толмачево. На двигатели реактивных самолетов не ставят решетки или другие виды защиты, предотвращающие попадание птиц. Легкие конструкции не выдержат крупную птицу, сломаются и влетят вместе с ней в воздухозаборник. Тяжелые и сложные могут защитить двигатель, но при этом сильно ухудшат его параметры, снизят тягу. К тому же такие инциденты вообще случаются крайне редко.


Мелких птиц, по его словам, двигатель может перемолоть, но крупные способны разрушить элементы турбины и залететь вместе с ними дальше, что приведет к выходу двигателя из строя.

На вопрос, может ли Су-34 продолжить полет на одном двигателе, он ответил, что всё зависит от режима:

— Набор высоты — самый сложный для двигателя режим. Приземлиться, я думаю, он может, а как поведет себя при наборе высоты — я не знаю.

Директор СибНИА им. С. А. Чаплыгина Владимир Барсук тоже говорит, что пока не названы официальные причины случившегося, что-то сказать сложно:

— Достаточно сложно в случае каких-то отказов предсказать, как будет вести себя самолет. Это происшествие, с которым сейчас будут разбираться. Нельзя по имеющейся информации на данный момент делать какие-то выводы, нельзя сказать, что взлет был совершен над городом, потому что там достаточное отдаление и с той, и с другой стороны.

Ночью продолжали гореть все 9 этажей здания

Ночью продолжали гореть все 9 этажей здания

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Он замечает, что в Новосибирске жилые дома действительно находятся рядом с полосой, но в их сторону самолеты не взлетают.

— В Ейске нельзя сказать, что жилые дома находятся рядом с полосой. Но сам Ейск — не такой большой город. Могу только сказать, что во время испытаний Новосибирск защищен, все могут быть спокойны, — заверил Владимир Барсук.

Проблему попадания в двигатели самолетов птиц Владимир Барсук прокомментировал так:

— Различного рода защиты двигателей от птиц ставятся на самолеты, но другой вопрос заключается в том, что они не всегда эффективно срабатывают. Столкновение с птицами — это проблема всей мировой авиации.

Так выглядит Су-34

Так выглядит Су-34

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Чем отличается СУ-34 и где производится


Генеральный директор Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова (филиал ПАО «ОАК») Сергей Панасенко подтвердил журналисту НГС, что упавший в Ейске самолет Су-34 был произведен в Новосибирске.

— Да, самолет произведен на новосибирском авиационном заводе. Причины катастрофы выяснит комиссия Министерства обороны РФ, — ответил Сергей Панасенко.

По данным сервиса «Контур.Фокус», публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» существует с 20 ноября 2006 года. Генеральный директор — Юрий Слюсарь. По данным на конец 2021 года, баланс компании — 774,3 миллиарда, выручка — 32,6. В корпорацию входят различные компании и авиаремонтные заводы, в том числе Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова. Сергей Панасенко занимает свой пост директора с 2018 года. Он окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «самолетостроение» в 1987 году. После окончания вуза пришел на Чкаловский завод, прошел профессиональный путь от мастера до директора.

На сайте ОАК указано, что самолет Су-34 обладает высокими летно-техническими характеристиками, боевой эффективностью и маневренностью:

— Конструкция и эргономика его кабины позволяет совершать длительные перелеты. Самолет Су-34 предназначен для поражения наземных, воздушных и надводных целей в любое время суток и в любых метеорологических условиях. Основными особенностями Су-34 являются повышенная боевая живучесть, оснащение системой дозаправки в полете, усовершенствованная система управления вооружением.

Журналист НГС отправил запросы в пресс-службу ОАК и Минобороны.

Ранее мы показывали репортаж наших коллег из Ейска, где военный самолет рухнул на девятиэтажку. Все новости по теме вы можете прочитать в этом сюжете.

Су-34Падение самолетаЕйскЧкаловский завод
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