«Недавно подорвали полицейский участок»: новосибирцы переехали в Турцию в поисках лучшей жизни. Что они увидели
Семья новосибирцев уже год живет в городе Мерсине — какие изменения они заметили за последнее время
С начала объявления частичной мобилизации в России люди потоком хлынули из страны — в Казахстан, Грузию или Киргизию. Турция тоже стала популярным местом для переезда. Марина и ее семья переехали в город Мерсин еще до начала специальной военной операции. Отвечая на вопрос: почему и зачем, женщина не скрывая говорит, что они с мужем бежали от российского государственного режима в поисках лучшей жизни для себя и своих детей. О том, что сейчас происходит в Турции, возросло ли количество приезжих и хорошо ли русским живется среди пальм, — Марина рассказала НГС. Далее от первого лица.
Сколько стоит жизнь в Турции
Мы переехали в апреле прошлого года, купили квартиру — у нас четырехкомнатная студия: большой зал, совмещенный с кухней, и три комнаты. Цены на недвижимость за время нашего пребывания в Мерсине сильно выросли — полтора года назад наша квартира стоила
На рост цен влияют два фактора — привязка к курсу и высокий уровень инфляции, порядка
Коммунальные платежи ниже. За квартиру около 200 квадратов мы платим до 5000 рублей. Бензин дорожает. Полтора года назад стоил 9 лир, сейчас уже 28 лир. Карты «Мир» не работают, тем, кто хочет жить в Турции, следует заранее побеспокоиться о заработке, местные очень редко берут на работу иностранцев: из-за высокого налогообложения компаниям это невыгодно. Кто-то работает удаленно, женщины делают маникюр или стригут, мужчины идут в электрики или на стройку, востребована работа риелтором.
Про наплыв приезжих
— Сильный наплыв приезжих случился с начала спецоперации, в первую очередь ехали люди с Украины. После объявления в России частичной мобилизации хлынул поток русских. В некоторых городах перестали оформлять вид на жительство, к примеру в Аланье, Анталье, Анкаре, — они переполнены приезжими. Со стороны турок не чувствуется негатива, они достаточно сострадательные и готовы помогать всем. На их жизни ситуация отражается ростом цен на недвижимость и продукты, им стало дороже жить, зарплаты не растут.
Когда началась спецоперация, русские стали заклеивать флаги и номера на своих машинах, желая скрыть нацию, боялись, что могут разбить автомобиль, боялись негативного к ним отношения. Мы за эти полгода ни разу не испытали на себе ничего негативного, ни со стороны турок, ни со стороны украинцев. И те, и те понимают, что обычные люди не виноваты в случившемся, это конфликт политиков, а мирные жители, напротив, стараются помогать друг другу. К примеру, мой ребенок ходит в недавно открывшийся украинский детский сад, мы сами не один раз помогали украинцам, турки оказывают помощь всем, не зависимо от нации.
В Турции безопасно?
В целом этот год жизни мы чувствуем себя безопасно, уровень преступности в Турции невысокий. Да, периодически среди местных случаются перестрелки и поножовщина, недавно был теракт — подорвали полицейский участок, был сильный взрыв. Однако происходящее никак не касается приезжих, мы не боимся, что на нас кто-то нападет, турки выясняют отношения между собой. У нас на районе уже спустя 5 минут после взрыва были полицейские. Их уважают, они постоянно патрулируют улицы, следят за обстановкой, предотвращают любые волнения.
Конфликта между русскими и украинцами здесь нет, но есть большое влияние пропаганды и СМИ, некоторые воспринимают информацию на свой счет, тяжело переносят. Бывает, что некоторые украинцы недоброжелательны в сторону русских, им есть за что их не любить, но большинство настроено дружелюбно. Я работаю с женщиной, она из Украины — относится к русским адекватно и понимает, что они не виноваты, но ее дети принципиально не общаются с русскими, не говорят на русском языке, не пойдут на маникюр, если мастер — русская. Их мать пытается повлиять на мнение детей, но они непреклонны, и это становится для женщины проблемой.
Глупые люди есть везде, среди любой нации. Есть и те, кто открыто протестует, кто открыто вывешивает флаги, но, как правило, люди, переехавшие за границу, отдают себе отчет в том, что и как происходит. Весь этот национализм, разделение общества присутствует больше на территории нашей страны. Мы проехали практически через всю Россию и даже не могли представить масштабов того, как люди поддерживают ситуацию и не осознают, что люди гибнут с обеих сторон конфликта. А те, кто сбежал от режимов в желании лучшей жизни для себя и своих детей, — они адекватно воспринимают ситуацию, таких людей за границей больше, ведь они именно поэтому уехали, потому что не поддерживают то, что происходит в нашей стране.
Возвращение в Россию
Недавно нам пришлось вернуться в Россию на несколько месяцев. Мы уезжали еще в ковидное время до начала всего, а вернулись спустя 8 месяцев. В глаза бросились высокие цены и низкое качество продуктов, плохие условия экологии — в городе нечем дышать из-за загазованности, начинается кашель. Чувствуется общее негативное влияние новостей, СМИ: люди напуганы, не улыбаются, некоторые озлоблены, начинаешь чувствовать себя в напряжении. Мы расстроены, что в нашей стране сейчас всё вот так, мы любим свою родину, в Новосибирске у нас родители, работа, но условия жизни не перспективны ни для нас, ни для наших детей. Мы рады, что приняли решение уехать и что смогли получить вид на жительство.
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