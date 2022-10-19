«Недавно подорвали полицейский участок»: новосибирцы переехали в Турцию в поисках лучшей жизни. Что они увидели

На рост цен влияют два фактора — привязка к курсу и высокий уровень инфляции, порядка 200% годовых. Цены растут на продукты, к примеру, когда мы только приехали, хлеб стоил 1,5 лиры, сейчас — 3 лиры. И так относительно всего, но при этом не сравнимо с тем, какой сейчас рост цен в России. Качество продуктов гораздо выше — это заметно сказывается на здоровье. Есть возможность покупать натуральные фермерские продукты: к примеру, 1 кг клубники стоит 100 рублей.

Коммунальные платежи ниже. За квартиру около 200 квадратов мы платим до 5000 рублей. Бензин дорожает. Полтора года назад стоил 9 лир, сейчас уже 28 лир. Карты «Мир» не работают, тем, кто хочет жить в Турции, следует заранее побеспокоиться о заработке, местные очень редко берут на работу иностранцев: из-за высокого налогообложения компаниям это невыгодно. Кто-то работает удаленно, женщины делают маникюр или стригут, мужчины идут в электрики или на стройку, востребована работа риелтором.