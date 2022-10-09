«Через полгода обещают дать паспорт». Россиянин купил гражданство Турции по цене двух квартир в Москве

Почему я решил выбрать Турцию? Для меня были важны: мягкий климат (в Москве то жара, то холод, и нет ни одного дня с нормальной температурой — это ужасно раздражает), наличие мегаполисов, где есть гипермаркеты, большой выбор товаров и услуг, близость если не языка, то хотя бы письменности. Безусловно, были также важны цены и размер подоходного налога (в Турции прогрессивная ставка — от 15 до 40% в зависимости от размера дохода).



Почему я просто не купил недвижимость

Есть несколько способов получить в Турции гражданство. Один из них — купить недвижимость на 400 тысяч долларов (до 13 июня 2022 года россияне могли успеть приобрести гражданство Турции по старой цене — 250 тысяч долларов). Но я не большой фанат покупки недвижимости, особенно сходу, не задумываясь. Здесь нужен очень хороший, честный риелтор. Или время на то, чтобы разобраться в ценах, районах и прочих нюансах. Надо ориентироваться в стоимости жилья и вариантах, десять раз всё посмотреть.

