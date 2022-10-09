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«Через полгода обещают дать паспорт». Россиянин купил гражданство Турции по цене двух квартир в Москве

Публикуем подробный рассказ Михаила, который переехал в Стамбул и живет там наравне с местными

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Один из вариантов получить в Турции гражданство — открыть депозит на три года в турецком банке на сумму от 500 тысяч долларов

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Михаилу 44 года, большую часть жизни он прожил в Москве. С 2014 года он начал думать о том, куда переехать на ПМЖ за границу. Несколько недель назад он перебрался в Стамбул, вступив до этого в программу по получению гражданства за инвестиции. О том, как на это решился и сколько это стоило, Михаил рассказал MSK1.RU.

Почему именно Турция


Я рассматривал для переезда массу стран, но выяснилось, что в последнее время они просто перестали давать россиянам гражданство. Даже Болгария, у которой были не самые приятные условия — купить на миллион евро гособлигаций и ждать гражданства три года — отменила эту программу для россиян. Знаю, что сворачивает такую программу Черногория. Остались какие-то страны Карибского бассейна, очень дорогие. Но сейчас, при СВО, гражданство россиянам за инвестиции готова давать только Гренада. В итоге выбор был примерно такой: Турция, Сербия, возможно, Македония и Гренада.

С марта в Стамбул перебрались тысячи россиян

С марта в Стамбул перебрались тысячи россиян

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Почему я решил выбрать Турцию? Для меня были важны: мягкий климат (в Москве то жара, то холод, и нет ни одного дня с нормальной температурой — это ужасно раздражает), наличие мегаполисов, где есть гипермаркеты, большой выбор товаров и услуг, близость если не языка, то хотя бы письменности. Безусловно, были также важны цены и размер подоходного налога (в Турции прогрессивная ставка — от 15 до 40% в зависимости от размера дохода).

Почему я просто не купил недвижимость


Есть несколько способов получить в Турции гражданство. Один из них — купить недвижимость на 400 тысяч долларов (до 13 июня 2022 года россияне могли успеть приобрести гражданство Турции по старой цене — 250 тысяч долларов). Но я не большой фанат покупки недвижимости, особенно сходу, не задумываясь. Здесь нужен очень хороший, честный риелтор. Или время на то, чтобы разобраться в ценах, районах и прочих нюансах. Надо ориентироваться в стоимости жилья и вариантах, десять раз всё посмотреть.

До июня 2022 года россияне могли получить гражданство Турции, вложив в местную недвижимость 250 тысяч долларов. Сейчас эта сумма выросла до 400 тысяч

До июня 2022 года россияне могли получить гражданство Турции, вложив в местную недвижимость 250 тысяч долларов. Сейчас эта сумма выросла до 400 тысяч

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Второй вариант — открыть депозит на три года в одном из турецких банков на сумму от полумиллиона долларов. За это турки дают гражданство в течение нескольких месяцев. Открыть счет можно в любой валюте и через три года с этими деньгами можно делать всё, что угодно. Чем хорош депозит? Через три года я получу обратно ту же сумму. А недвижимость, купив за 400 тысяч, за эти же деньги можно и не продать.

Как я переводил деньги


Самый простой способ — перевести рубли в Турцию и потом уже здесь их обменять на евро или доллары. Все ограничения на вывод денег сегодня касаются только валюты, а не рублей. И Турция хороша тем, что здесь все еще можно открыть в банке рублевый счет и перевести туда деньги со своего российского счета.

Конечно, на словах всё легко, а на деле сложнее. Одна из проблем — открыть этот самый счет. В Европе сейчас вообще не открывают счета россиянам, или это очень тяжело сделать. Мне потребовалась куча документов. Нужно было подтвердить с помощью бумаг происхождение денег. Я обратился в московский филиал турецкого DenizBank. Они дали мне контакты своих турецких коллег, с которыми я встретился, когда приехал в Стамбул.

Знаменитый Галатский мост в Стамбуле

Знаменитый Галатский мост в Стамбуле

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Я открыл в Турции счет, перевел туда деньги. Евро стоил в тот момент на Мосбирже 55,85 рублей. В банке мне предложили конвертировать рубли по курсу 60 рублей за евро. Я сказал, что это не очень хороший курс, давайте договариваться. В итоге мне сделали 57,3, что было совсем неплохо.

Какие сейчас главные проблемы при переводе денег за границу? Они могут зависнуть где-то между странами в банке-корреспонденте, который перестал сотрудничать с Россией. Или деньги надо переводить частями — например, по 500 тыс. рублей за раз. В моем случае, к счастью, проблем не возникло. В пятницу в 17 часов вечера я деньги отправил, в понедельник они пришли на мой турецкий рублевый счет. Отправлял из Райффайзенбанка, DenizBank в Москве был корреспондентом, DenizBank в Турции — получателем.

Откуда такая сумма


Процесс получения гражданства займет 3–6 месяцев, ну, я думаю, что более реален всё же 6-месячный срок. 500 тысяч долларов (почти 30 млн рублей. — Прим. ред.) — это мои накопления. Я пиарщик, много лет работал буквально на износ, забывая поесть и поспать. Российский пиар переживал золотые времена, когда цены на нефть были высокими. В последние годы этот рынок практически схлопнулся.

Какое-то время я продолжу работать на расстоянии, на российских клиентов. Хочу уйти в трейдинг — покупать акции зарубежных компаний, которые попадали в кризисные времена.

У меня есть накопления, финансовая подушка, которая позволит продержаться без работы несколько месяцев. Сейчас я живу в районе Кадыкей, это азиатская часть Стамбула. Снял там квартиру. Семьи у меня нет.

Процесс получения гражданства занимает около 3–6 месяцев

Процесс получения гражданства занимает около 3–6 месяцев

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Экономики России и Турции


Россию, на мой взгляд, в ближайшие месяцы ждет серьезный экономический спад. Десятки тысяч работоспособных мужчин прячутся, убегают в другие регионы и за границу. Они увольняются из тех отраслей, которые приносят бюджету существенные налоговые поступления. Вообще в этом году Россия теоретически могла достигнуть рекордных показателей в плане экономического роста. Закончились все карантины, и российский экспорт в январе 2022 года был выше прошлогоднего января на 80%. Строительство тоже росло бешеными темпами. Потом началась СВО, а вместе с ней и спад.

Из-за ковидных ограничений в отрасли услуг Турции произошел кризис. Это привело к дефициту торгового баланса, и лира рухнула практически в два раза

Из-за ковидных ограничений в отрасли услуг Турции произошел кризис. Это привело к дефициту торгового баланса, и лира рухнула практически в два раза

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Сейчас, на мой взгляд, лучший момент покупать валюту, пока ее можно покупать. И переводить ее или хотя бы рубли в другие страны — в Турцию или тот же Казахстан. Зимой вступят в силу европейские санкции на российскую нефть, и рубль ждут тяжелые времена.

В Турции ситуация с экономикой тоже интересная. Дефицит по товарам (около 50 млрд долларов) до 2020 года компенсировался профицитом по услугам. Из-за ковидных ограничений в отрасли услуг произошел кризис. Это привело к огромному дефициту торгового баланса, и лира рухнула практически в два раза.

Сейчас ситуация выровнялась, местная валюта укрепляется. Карантинные ограничения сняты. В страну возвращаются туристы, и теперь здесь живет много россиян, многие из которых — с деньгами и вполне платежеспособны.

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Ранее стало известно, что Турция предложила России использовать вместо «Мир» собственную систему платежей. MSK1.RU писал о странах, в которые можно уехать без виз надолго. Мы также рассказывали, как купить квартиру мечты в Турции, чтобы получить там гражданство, и дали инструкцию для тех, кто переживает, как отправиться на отдых в Стамбул или Анталью во время частичной мобилизации.

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