Толпы приехавших, дикие пробки и рост цен. Жители Грузии — о том, как изменилась их жизнь после наплыва русских
Сравниваем впечатления местных жителей и «понаехавших»
После объявления в России частичной мобилизации десятки тысяч русских хлынули в соседние страны, в том числе и в Грузию. В конце сентября на КПП «Верхний Ларс» желающие пересечь границу стояли в очереди сутками. По словам очевидцев, цепочка из легковых автомобилей тянулась аж до Владикавказа.
Уральская журналистка и фотограф Наталья Мажара, которая уже семь лет живет в Тбилиси, рассказала E1.RU, как Грузия переживает обрушившийся на нее поток русских, «понаехавших» не то на время, не то навсегда.
— Очень заметно, что много стало русских. В центре города всегда много туристов, но тем не менее ощутимо, что их теперь больше. На детских площадках гораздо чаще стали появляться русскоязычные дети, а в магазинах много людей славянской внешности, — поделилась Наталья. — Особенно если учесть, что сейчас октябрь — конец сезона. Обычно в это время все туристы уже уезжали и оставались одни грузины.
Те, кто пересекает границу, жалуются в соцсетях, что Грузия встречает дикими ценами на продукты и на жилье. Но Наталья уверена: не всё так однозначно.
— Аренда действительно поднялась намного в цене. Но дело в том, что во время пандемии коронавируса у нас сильно упала стоимость съема жилья. Сейчас в связи с резким ростом спроса, естественно, цены подняли. До пандемии у меня подруга снимала огромную двухкомнатную квартиру за 250 долларов, а сейчас такая же будет стоить 850, — говорит Наталья. — А вот что касается диких цен на продукты, я бы так не сказала. Просто у нас действительно есть дорогие магазины, они всегда были. Но как на самом деле отразится на Грузии ситуация с эмигрантами, мы увидим в течение месяца.
То, что население Грузии увеличилось, особенно заметно на дорогах. В последнее время там образуются пробки. Дорожные коллапсы стали нормой, говорят местные.
По словам Натальи, коренные жители по-разному относятся к русским «беглецам». С этим согласен и екатеринбуржец Семен. Запасник со второй призывной категорией пересек грузинскую границу 29 сентября и обосновался в Батуми. Он говорит, что за эти дни столкнулся и с радушным гостеприимством, и даже с агрессией.
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— Тут в принципе обстановка нормальная. Естественно, есть местные, которые вообще не рады приезду русских, — рассказывает Семен. — Я вот сейчас в очереди стоял, там записывал сообщение про жилье, женщина передо мной развернулась и говорит: «Надо было не приезжать сюда!» Ее можно понять, учитывая, какое количество народу сюда приехало. К тому же по всему городу развешаны флаги Украины.
После начала частичной мобилизации сложно было не только попасть в Грузию, но и вернуться в Россию. Например, мы рассказывали про семейную пару из Екатеринбурга, которая несколько дней провела на границе. Ранее уралец рассказал о своей эмиграции в Казахстан. Переехать в другую страну решились многие россияне. Почитайте, как изменились цены на аренду жилья в Казахстане. Тем, кто пересекает границу, начали вручать повестки.
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