Толпы приехавших, дикие пробки и рост цен. Жители Грузии — о том, как изменилась их жизнь после наплыва русских

Те, кто пересекает границу, жалуются в соцсетях, что Грузия встречает дикими ценами на продукты и на жилье. Но Наталья уверена: не всё так однозначно.



— Аренда действительно поднялась намного в цене. Но дело в том, что во время пандемии коронавируса у нас сильно упала стоимость съема жилья. Сейчас в связи с резким ростом спроса, естественно, цены подняли. До пандемии у меня подруга снимала огромную двухкомнатную квартиру за 250 долларов, а сейчас такая же будет стоить 850, — говорит Наталья. — А вот что касается диких цен на продукты, я бы так не сказала. Просто у нас действительно есть дорогие магазины, они всегда были. Но как на самом деле отразится на Грузии ситуация с эмигрантами, мы увидим в течение месяца.