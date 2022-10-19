«Продают друг другу криптовалюту»: экономисты и новосибирцы — о том, как перевести деньги из России в другую страну
Какие варианты удобнее и обходятся дешевле?
Ситуация с санкциями, банками и приемом российских карт с платежной системой «Мир» меняется очень быстро. Поэтому новосибирцы, которые уехали сейчас в другие страны, периодически сталкиваются с трудностями и задаются вопросом: как переводить деньги из России и даже в нее? Журналист НГС Мария Тищенко узнала о возможных вариантах у экономистов и у сибиряков, которые на практике проверили, какие схемы удобнее. Подробности — в нашем материале.
Какие варианты вывода денег возможны
Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева говорит, что сейчас можно или вывезти наличные с собой, или пользоваться картами банков других стран. Но есть компании, которые предлагают денежные переводы за проценты — всё зависит от объема, сроков и регулярности. Один из подобных вариантов — «Золотая корона», но нужно проверять, актуальна ли информация для конкретной страны, работает ли она там.
Доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ
— Можно открыть счет в банке другого государства и переводить средства туда, но обычно суммы небольшие и ряд стран требует документы, которые сложно предоставить.
Доцент кафедры информатики РЭУ
В некоторых странах банки требуют также наличие депозита. Его размер может отличаться даже в разных филиалах.
— Через туроператора можно получить не только туркарту, но и временную регистрацию по месту пребывания, что дает право обслуживаться в иностранных банках. Формально запретов открытия счета и карт в ЕС для россиян нет и всё ограничено волей каждого конкретного банка. Всё чаще для открытия счета требуется приличная сумма — около 50 тысяч долларов, показывающая вашу благонадежность, и SIM-карта, — говорит Александр Тимофеев.
Он дополняет, что в большинстве случаев у турагентств и турфирм есть базы агрегаторов карт и платежных тарифов обслуживания и даже отдельная услуга на получение карты иностранного банка.
Старший научный сотрудник Центра «Китай, Россия и мир» Института Дальнего Востока РАН и Центра исследований проблем безопасности РАН Тлеш Мамахатов уверен, что наиболее простой способ вывести деньги из России в страны ближнего зарубежья — это сервисы международных денежных переводов по типу Western Union:
— Это удобный способ для тех, кто выехал в Армению, Грузию, Турцию, страны СНГ. Актуальный список стран, куда можно отправить деньги из России, есть в приложениях самих платежных систем. Можно воспользоваться такими сервисами, как «Золотая корона», «Юнистрим» или Contact (Qiwi). Всё можно сделать удаленно через приложение, подключив свою банковскую карту РФ.
Он считает, что лучше всего переводить деньги в долларах, но можно и в местной валюте. Операция будет с комиссией.
— У каждой системы есть свои лимиты на отправление и получение транзакций. Например, в «Золотой короне» в месяц нельзя отправить больше 10 тысяч долларов по курсу ЦБ на момент перевода. Получить в месяц можно не больше 1 миллиона рублей. Кроме того, не во всех странах и не в каждом банке получится забрать деньги в долларах или евро, — замечает Тлеш Мамахатов.
Такой способ наиболее простой и безопасный, по мнению экономиста, но есть еще способы с определенными трудностями и рисками — криптовалюта и онлайн-обменники:
— Если банк сочтет вашу транзакцию подозрительной, он может заблокировать счет.
Поэтому самый лучший способ всё-таки заранее снимать наличные деньги, даже в тех же рублях, и менять их на месте на местную валюту.
Как всё работает на практике
Сибирячка Анастасия говорит, что пользуется «Золотой короной»:
— Она работает очень быстро, и можно сразу из приложения зачислить деньги на карту. Делала так с казахской картой на прошлой неделе. Ранее тестила «Юнистрим»: приложение списывает деньги с карты в рублях, а забрать можно доллары наличными в пункте выдачи за границей. Я так делала: было быстро, но не очень выгодно (в Армении и Турции. — Прим. ред.).
Правда, тем, кто уехал, требуется переводить деньги не только из России, но и в нее.
Сибирячка Светлана рассказывает, как сделать это из Казахстана, потому что она перепробовала разные способы:
— Те, кто освоился в Казахстане, завели себе местную SIM-карту, получили ИИН и открыли счет в одном из местных банков. Мой случай отличается: я фрилансер, живущий в Новосибирске, и открывала себе счет в Казахстане, чтобы в принципе сохранить возможность получать деньги от заказчиков, которые начали сталкиваться со сложностями при попытках отправить деньги в Россию SWIFT-переводом. Ну и некоторые заказчики озвучили, что будут работать только с теми подрядчиками, у которых есть счет не в России.
По словам Светланы, если человек физически находится в Казахстане, то он может сделать перевод из офиса банка-партнера «Золотой короны». А в России человек сможет получить его как через приложение, так и тоже в банке-партнере.
— Я рассчитывала воспользоваться приложением «Золотая корона», добавить в него карту казахстанского банка, отправить с нее денег, самой же получить на карту российского банка. Это казалось очень удобным вариантом. Но есть большое «но»: России в принципе нет в списке стран, куда можно отправить деньги через приложение. Хотя в отделении, повторюсь, вроде можно. Примерно таким образом я проверила кучу других малоизвестных платежных сервисов. Перечислять не буду — всё равно они все не работают, — заявляет Светлана.
Еще у Светланы была надежда на Qiwi:
— В моем казахстанском банке — Central Credit — в мобильном приложении можно переводить небольшую сумму (10 тысяч тенге) на кошелек Qiwi вообще без комиссии. Мне казалась очень логичной схема, при которой я заведу себе кошелек на казахстанский номер и буду переводить с него на российский. Но нет, такой финт ушами оказался возможен только для резидентов Казахстана. Чтобы выяснить это, мне пришлось верифицировать свой аккаунт Qiwi, сходив для этого специально в офис «МегаФона», продемонстрировав свой паспорт и что-то даже за это заплатив.
Так она верифицировала свой кошелек в рублях.
— После некоторых дополнительных переговоров со службой поддержки Qiwi мне объяснили, как можно вывести накопленные путем регулярных мелких переводов 6 тысяч рублей на счет своего мобильного телефона. Причем там очень маленькая комиссия при выводе уже на карту, но я не записала. Так что и на том спасибо. То есть метод как бы рабочий, позволяет выводить около 30 тысяч рублей в месяц довольно бюджетно, — отмечает Светлана.
В итоге для себя она нашла другой, более удобный вариант, правда, для него пришлось зарегистрироваться на криптобирже и освоить покупку криптовалюты на тенге, а потом продавать, получая рубли на счет в России.
— Итак, моя карта выпущена в тенге, изменить ее валюту я не могу. Так что пришедшие от заказчиков доллары я меняю на тенге. В онлайн-приложении банка можно пользоваться Forex и менять доллары по довольно выгодному курсу, — объясняет Светлана.
После этого она оплачивает этой картой покупку криптовалюты. Для подтверждения операции нужно держать SIM-карту казахстанского оператора в каком-нибудь телефоне.
— Следует помнить, что казахстанский банк может быть строгим: нужно проверять лимиты, указанные для покупок в интернете, — у меня регулярно слетают настройки, и я могу продать, например, 200 долларов в день. А в первый раз, когда я пыталась купить криптовалюту, мне и вовсе пришлось пообщаться по телефону со службой безопасности банка и убедить их в том, что эта покупка совершается мною добровольно, причем я планирую выполнять такие операции регулярно, — поясняет Светлана.
Она уточняет, что при покупке криптовалюты с оплатой с карты у нее была комиссия около
— Возможно, при больших суммах комиссии будут другими, но я пока так себе зарабатываю. На бирже я регистрировалась как российский пользователь — мне же от нее нужно именно выводить деньги в Россию. Для верификации аккаунта я отправляла копию документа (кажется, паспорта) и делала селфи с ним в руках тоже. Нужно помнить, что для российских пользователей уже есть ограничения. Например, Binance не позволяет хранить криптовалюту на сумму больше эквивалента 10 тысяч долларов США, — подчеркивает Светлана.
Кроме того, добавляет она, для российских пользователей недоступны традиционные способы вывода денег на свой счет в российском банке:
— Мало того, новый пакет европейских санкций, судя по всему, обяжет криптобиржи вообще запретить российским пользователям операции с криптой. Пока непонятно, какие криптобиржи это поддержат, так что я говорю здесь только о ситуации на сегодня. Итак, чтобы вывести деньги в Россию через криптовалюту прямо сейчас, нужно использовать
Нужно указать свою карту в настройках, найти трейдера, который готов купить имеющуюся у вас криптовалюту по указанному им курсу, сделать заказ. Предварительно следует перевести нужную сумму криптовалюты в так называемый funding wallet, или кошелек для пополнения.
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— И ждете получения денег. Обычно это буквально несколько минут. Подтверждаете их получение. После этого с вашего счета на бирже списывается крипта в пользу этого трейдера. Собственно, всё. Довольно удобно, хотя, конечно, будем честны, когда я могла нормально получать деньги от своих заказчиков на свой счет ИП без всяких вот этих хитростей, было как-то приятнее. Но нас никто не спросил, — рассуждает Светлана.
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