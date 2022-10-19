«Продают друг другу криптовалюту»: экономисты и новосибирцы — о том, как перевести деньги из России в другую страну

Доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев Аладдин оглы напоминает, что в некоторых странах всё же принимают карту «Мир», с которой можно выводить деньги небольшими суммами:



— Можно открыть счет в банке другого государства и переводить средства туда, но обычно суммы небольшие и ряд стран требует документы, которые сложно предоставить.