Деньги от государства на создание национального контента получат 177 проектов
Институт развития интернета подвел итоги конкурса
Институт развития интернета (АНО «ИРИ») определил победителей конкурса на создание национального контента в цифровой среде. Всего на конкурс было зарегистрировано 1095 заявок, но конкурсный отбор прошли только 177 проектов. Они получат государственное финансирование.
Больше всего победителей в категории «аудиовизуальный контент» — 72 проекта. Это документальные и художественные фильмы. Например, поддержку получат исторический сериал «Александр I», сериал о ядерных исследования в СССР «Саров», детективный сериал «Подростки в космосе», второй сезон сериала «Френдзона», документальный фильм «Нефть» об энергетической мировой политике.
В блогосфере поддержат 41 проект, среди которых второй сезон онлайн-шоу «ПоTalkуем», документальный проект «Демократизация народов», игровой сериал с участием блогеров «Зумеры», аудиоспектакли о мировых и российских исторических событиях «Аудиодрамы», цикл видеороликов «Политолог на вырост», кулинарное шоу «Пахнет вкусно!» и другие.
В категории «Игры и ПО» поддержку пообещали 14 проектам, в том числе — приложение «здоровьедетей.рф» с доступными медицинскими знаниями для родителей, а также образовательные проекты для дошкольников и учащихся начальной школы.
Деньги также получат 44 мультиформатных проекта и шесть спецпроектов СМИ. Среди них проекты о русском дизайне, разработках и трендах в науке, волонтерах в Донбассе, уральском добровольческом танковом корпусе.
Полный список победителей можно посмотреть на сайте ИРИ.