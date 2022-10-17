Торговые центры METRO приостановили свою работу в Новосибирске
Проблема сейчас устраняется, но сроки пока неизвестны
Торговые центры METRO и интернет-магазин в Новосибирске приостановили свою работу. Компания разослала сообщения об этом новосибирцам.
Читатель Михаил получил такое уведомление сегодня около 15:00. В нём говорится, что это связано с перебоями внутренних систем в международной ИТ-структуре.
— Причины технического сбоя выясняются. О возобновлении работы компания сообщит отдельно. Приносим извинения за неудобства, — сообщили в компании.
Журналист НГС дозвонился в филиал METRO в Новосибирске на Северном проезде и подтвердил эту информацию:
— Да, магазины сегодня не работают: на кассе мы не сможем пробить товары, интернет-магазин тоже не работает. Проблема устраняется, — пояснили в администрации.
НГС также отправил запрос в пресс-службу компании.
Ранее мы рассказывали о том, как в сентябре 2022 года у сервиса по заказу такси «Яндекс Go» произошел сбой в работе в Новосибирске.