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Торговые центры METRO приостановили свою работу в Новосибирске

Проблема сейчас устраняется, но сроки пока неизвестны

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Когда магазины возобновят работу, пока не сообщается

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Торговые центры METRO и интернет-магазин в Новосибирске приостановили свою работу. Компания разослала сообщения об этом новосибирцам.

Читатель Михаил получил такое уведомление сегодня около 15:00. В нём говорится, что это связано с перебоями внутренних систем в международной ИТ-структуре.

Такая рассылка была сделана для клиентов магазина

Такая рассылка была сделана для клиентов магазина

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— Причины технического сбоя выясняются. О возобновлении работы компания сообщит отдельно. Приносим извинения за неудобства, — сообщили в компании.

Журналист НГС дозвонился в филиал METRO в Новосибирске на Северном проезде и подтвердил эту информацию:

— Да, магазины сегодня не работают: на кассе мы не сможем пробить товары, интернет-магазин тоже не работает. Проблема устраняется, — пояснили в администрации.

НГС также отправил запрос в пресс-службу компании.

Приложение магазина сейчас долго прогружается, оформить заказ в нём нельзя

Приложение магазина сейчас долго прогружается, оформить заказ в нём нельзя

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Ранее мы рассказывали о том, как в сентябре 2022 года у сервиса по заказу такси «Яндекс Go» произошел сбой в работе в Новосибирске.

MetroМагазиныТехнический сбойMetro Cash Carry
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