В России началась новая волна мобилизации? Отвечает Кремль

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о второй волне мобилизации. Накануне о получении нового мобилизационного задания заявили представители нескольких регионов.



— Никакой новой волны мобилизации нет, а что касается высказываний губернаторов — надо у каждого узнавать, что он имеет в виду, — заявил представитель Кремля.

О начале новых этапов частичной мобилизации 11 октября сообщили в пресс-службе правительства Курской области. Также об этом заявлял губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он сообщил, что регион получил новое мобилизационное задание от Минобороны, в дополнение к уже выполненному.