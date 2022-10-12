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Спецоперация на Украине

В России началась новая волна мобилизации? Отвечает Кремль

О второй волне сообщали представители нескольких регионов

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Частичная мобилизация началась в России 21 сентября

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Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о второй волне мобилизации. Накануне о получении нового мобилизационного задания заявили представители нескольких регионов.

— Никакой новой волны мобилизации нет, а что касается высказываний губернаторов — надо у каждого узнавать, что он имеет в виду, — заявил представитель Кремля.

О начале новых этапов частичной мобилизации 11 октября сообщили в пресс-службе правительства Курской области. Также об этом заявлял губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он сообщил, что регион получил новое мобилизационное задание от Минобороны, в дополнение к уже выполненному.

— К его исполнению приступили муниципальные призывные комиссии, — написал Голубев в своем телеграм-канале.

Позже военный комиссар Игорь Егоров заявил, что в Ростовской области продолжаются мобилизационные мероприятия, но это не вторая волна.

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Указ о частичной мобилизации в России Владимир Путин подписал 21 сентября. Как позже объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение было принято из-за того, что Россия «сталкивается с военным потенциалом всей НАТО». По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности планируется мобилизовать 300 тысяч граждан, находящихся в запасе. Завершить частичную мобилизацию также должен будет президент России.

Владимир ПутинДмитрий ПесковМинобороны РФЧастичная мобилизацияМобилизация в России
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