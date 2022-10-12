В России началась новая волна мобилизации? Отвечает Кремль
О второй волне сообщали представители нескольких регионов
Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о второй волне мобилизации. Накануне о получении нового мобилизационного задания заявили представители нескольких регионов.
— Никакой новой волны мобилизации нет, а что касается высказываний губернаторов — надо у каждого узнавать, что он имеет в виду, — заявил представитель Кремля.
О начале новых этапов частичной мобилизации 11 октября сообщили в пресс-службе правительства Курской области. Также об этом заявлял губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он сообщил, что регион получил новое мобилизационное задание от Минобороны, в дополнение к уже выполненному.
— К его исполнению приступили муниципальные призывные комиссии, — написал Голубев в своем телеграм-канале.
Позже военный комиссар Игорь Егоров заявил, что в Ростовской области продолжаются мобилизационные мероприятия, но это не вторая волна.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Указ о частичной мобилизации в России Владимир Путин подписал 21 сентября. Как позже объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение было принято из-за того, что Россия «сталкивается с военным потенциалом всей НАТО». По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности планируется мобилизовать 300 тысяч граждан, находящихся в запасе. Завершить частичную мобилизацию также должен будет президент России.