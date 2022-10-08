«Это большая беда»: бывший заместитель министра транспорта Крыма — о взрыве на мосту

Бывший вице-мэр Новосибирска и экс-заместитель министра транспорта в Республике Крым Андрей Ксензов рассказал НГС о своих впечатлениях после взрыва на Крымском мосту.



— Все под впечатлением от этих событий, это большая беда. Утром, когда я узнал о случившемся, то был в шоке. Уверен, что всё оперативно восстановят и найдут всех, кто был причастен, — объяснил Андрей Ксензов.