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Тема дняВзрыв на Крымском мосту: есть погибшие
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Взрыв на Крымском мосту

«Это большая беда»: бывший заместитель министра транспорта Крыма — о взрыве на мосту

Андрей Ксензов был вице-мэром Новосибирска

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На данный момент чиновник занимает пост вице-мэра Челябинска

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Бывший вице-мэр Новосибирска и экс-заместитель министра транспорта в Республике Крым Андрей Ксензов рассказал НГС о своих впечатлениях после взрыва на Крымском мосту.

— Все под впечатлением от этих событий, это большая беда. Утром, когда я узнал о случившемся, то был в шоке. Уверен, что всё оперативно восстановят и найдут всех, кто был причастен, — объяснил Андрей Ксензов.

Как рассказал Андрей Ксензов, строительство моста начиналось как обычная большая стройка. Заказчиком выступали Министерство транспорта республики Крым и служба автомобильных дорог республики.

— Мы с коллегами занимались строительством трассы, подходов к мосту со стороны республики Крым. Я думаю, что восстановительные работы пройдут быстро. Связь с полуостровом останется устойчивой, потому что есть паромная и железнодорожная переправы, — объяснил Андрей Ксензов.

Напомним, Андрей Ксензов в 1998 году возглавил управление благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска. В 2005-м — департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. В 2009-м стал первым вице-мэром, в 2012-м — вице-губернатором Новосибирской области и покинул этот пост перед стартом мэрских выборов в 2014 году в Новосибирске, где принимал участие. С мая 2015 года по март 2017 года Андрей Ксензов был начальником новосибирского метрополитена.

Весной 2017 года мэр Анатолий Локоть уволил Ксензова с поста начальника метро, объяснив свое решение «нарушением финансовой дисциплины». Позже Андрей Ксензов перебрался в Крым и устроился работать в госкомитет дорожного хозяйства республики.

Несколько лет Ксензов работал в дорожно-транспортной сфере в Крыму. В 2019 году Андрей Ксензов занял пост заместителя министра транспорта Республики Крым. В 2021 году стал вице-мэром Челябинска.

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