Новые отсрочки выданы, со снабжением разберутся позже: новости СВО за 6 октября

Отсрочка по мобилизации предоставляется тем, кто получает первое образование соответствующего уровня, и распространяется на учащихся очных и очно-заочных отделений. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября.

В Госдуме разберутся с проблемами снабжения мобилизованных (но не скоро)

17 октября комитет Госдумы по обороне и безопасности обсудит на закрытых слушаниях проблемы обеспечения мобилизованных формой и оружием. Об этом сообщил член думского комитета по обороне Андрей Гурулёв. По его словам, на комитете будут присутствовать два замминистра обороны — Алексей Криворучко (замминистра по вооружению) и Михаил Мизинцев (замминистра по материально-техническому обеспечению).

