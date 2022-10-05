Как вернуть деньги, если вас развернули в аэропорту из-за частичной мобилизации? Отвечает Ростуризм

Тем не менее существуют истории о том, как из-за частичной мобилизации россиян не выпускали за границу. Например, ярославец Алексей Желтов не смог попасть на отдых в Турцию, куда собирался с семьей и друзьями — его отправили домой в московском аэропорту Шереметьево. Похожая история произошла с еще одной ярославской семьей. Муж с женой должны были вылетать на отдых в Дубай. В итоге мужчину на таможне не пропустили. А в Челябинске 25-летнего мужчину не выпустили на отдых в свадебное путешествие — он собирался в Турцию вместе с женой.