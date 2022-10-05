Как вернуть деньги, если вас развернули в аэропорту из-за частичной мобилизации? Отвечает Ростуризм
Ведомство подготовило разъяснения о том, как быть туристам во время частичной мобилизации
Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале опубликовала ответы на частые вопросы туристов, связанные с частичной мобилизацией. Разъяснения совместно с Ростуризмом подготовил правительственный портал «Объясняем.рф». Согласно этим данным, мужчины призывного возраста могут свободно выезжать за пределы региона проживания и за границу — ограничений на перемещение не предусматривается.
Если туристу отказали в выезде из России при прохождении паспортного контроля (повестка ему не приходила), нужно на месте получить документ, где указаны основания, по которым путешественника не выпускают за рубеж. Этот документ нужен для того, чтобы у туркомпании были юридические основания для отмены тура. Также нужно связаться с туроператором, чтобы минимизировать понесенные расходы.
На портале также рассказали, как вернуть деньги за тур в случае, если пришла повестка. Для этого нужно обратиться к своему туроператору или турагенту (лично или через представителя — родственника или человека, с которым планировалась поездка) и предъявить копию полученной повестки. Далее по согласованию с туроператором нужно принять одно из следующих решений:
- переоформить поездку на другого человека (тур или место мобилизованного туриста в групповом туре);
- изменить состав участников тура, аннулировав поездку гражданина, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации;
- аннулировать тур полностью на всех участников.
В зависимости от принятого решения будет рассчитываться сумма возврата.
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— Согласно российскому законодательству, невозможность отправиться в туристическую поездку из-за призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации является существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора о покупке тура, — сообщили на портале. — Это значит, что в случае отмены тура возврат, в соответствии с законодательством, производится за вычетом фактически понесенных туроператором расходов — то есть туроператор мог уже оплатить контрагентам (отелям, авиакомпаниям и т.д.) часть услуг по невозвратным тарифам. В случае внесения изменений в тур при замене туриста может потребоваться доплата.
Ростуризм рекомендовал туроператорам и отелям максимально идти навстречу туристам в нынешних условиях: не взимать плату за замену туриста в туре или бронировании отеля, а также возвращать деньги за такие туры / бронирования в приоритетном порядке без удержания фактически понесенных расходов. Если туриста не устраивают условия при расторжении договора, он может обратиться в суд.
Тем не менее существуют истории о том, как из-за частичной мобилизации россиян не выпускали за границу. Например, ярославец Алексей Желтов не смог попасть на отдых в Турцию, куда собирался с семьей и друзьями — его отправили домой в московском аэропорту Шереметьево. Похожая история произошла с еще одной ярославской семьей. Муж с женой должны были вылетать на отдых в Дубай. В итоге мужчину на таможне не пропустили. А в Челябинске 25-летнего мужчину не выпустили на отдых в свадебное путешествие — он собирался в Турцию вместе с женой.
Мы разбирались с экспертами, могут ли военнообязанные покидать Россию или выезжать в другой регион.