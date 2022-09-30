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Спецоперация на Украине

Первые мобилизованные прибыли в зону спецоперации

Их привезли на территорию ДНР

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Частичная мобилизация началась в прошлую среду

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Первые мобилизованные россияне прибыли в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в телеграм-канале народной милиции ДНР:

— В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в России. Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев.

Ранее в Минобороны рассказали, куда будут отправлять мобилизованных. По словам ведомства, призывники уже приступили к боевому слаживанию рядом с районами «выполнения боевых задач». Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, всю информацию о ней мы собираем в текстовой онлайн-трансляции.

РоссияУкраинаСпецоперацияЧастичная мобилизацияМобилизованные
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