Первые мобилизованные прибыли в зону спецоперации
Их привезли на территорию ДНР
Первые мобилизованные россияне прибыли в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в телеграм-канале народной милиции ДНР:
— В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в России. Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев.
Ранее в Минобороны рассказали, куда будут отправлять мобилизованных. По словам ведомства, призывники уже приступили к боевому слаживанию рядом с районами «выполнения боевых задач». Частичная мобилизация была объявлена