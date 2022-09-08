Словно наказана за свое великолепие: как на виду у всех годами загибается церковь с тысячерублевой купюры

Облик церкви Иоанна Предтечи известен далеко за пределами Ярославля — это тот самый храм с тысячерублевой купюры. И хотя его вот-вот уберут с банкноты, статус «одной из самых популярных достопримечательностей в кошельке» ярославская церковь будет сохранять еще долгое время.

Знатоки называют ее шедевром древнерусского искусства и восхищаются величием куполов и разнообразием внутренней росписи. Несмотря на такой культурный след и популярность, не каждый ярославец был внутри храма, который возносится над Которослью и Толбухинским мостом. Журналисты 76.RU посмотрели на церковь Иоанна Предтечи вместе со специалистом по сохранению культурного наследия и лучшим экскурсоводом Ярославского музея-заповедника и Ярославля Еленой Федорычевой и узнали, почему храм заслуживает внимания.