Словно наказана за свое великолепие: как на виду у всех годами загибается церковь с тысячерублевой купюры
Рассмотрели церковь Иоанна Предтечи вместе с экспертом
Облик церкви Иоанна Предтечи известен далеко за пределами Ярославля — это тот самый храм с тысячерублевой купюры. И хотя его вот-вот уберут с банкноты, статус «одной из самых популярных достопримечательностей в кошельке» ярославская церковь будет сохранять еще долгое время.
Знатоки называют ее шедевром древнерусского искусства и восхищаются величием куполов и разнообразием внутренней росписи. Несмотря на такой культурный след и популярность, не каждый ярославец был внутри храма, который возносится над Которослью и Толбухинским мостом. Журналисты 76.RU посмотрели на церковь Иоанна Предтечи вместе со специалистом по сохранению культурного наследия и лучшим экскурсоводом Ярославского музея-заповедника и Ярославля Еленой Федорычевой и узнали, почему храм заслуживает внимания.
Каменный храм построили в XVII веке на месте старой деревянной церкви на берегу Которосли. Строительство длилось с 1671 по 1687 год. Церковь в Толчкове считается одним из самых знаменитых произведений Ярославской школы зодчества периода ее наивысшего расцвета. Богослужения проводились до 1931 года, с тех пор церковь не действует. В 1959 году храм Иоанна Предтечи передали Ярославо-Ростовскому музею-заповеднику, в наше время храм находится в составе Ярославского музея-заповедника и используется как объект музейного показа.
Памятник в промзоне
В наше время памятник архитектуры оказался заперт между соседями — Толбухинским мостом и заводом «Русские краски», вид с реки перекрывают заросли, высокие деревья. Некогда обширная территория вокруг храма оказалась «обкусана». Всё, что осталось от былого величия, — небольшой квадратик земли с обвалившимся забором. Хотя еще в прошлом веке всё было по-другому. Церковь Иоанна Предтечи возвышалась над Которослью и богатейшей Толчковой слободой с деревянными домиками. Вокруг храма был простор — большие поляны, где собирались местные после тяжелейшей работы.
С XVII вплоть до начала XX века церковь — это точка притяжения для жителей всей слободы. При ней были приют, первое общество трезвости в Ярославле, ясли для деток рабочих с Ярославской большой мануфактуры, читальня и многое другое. Жизнь кипела, люди любили и почитали это место, каждую неделю ходили на службу.
А что сейчас? Полузаброшенная территория, бетонный забор и развалины. Берег весь зарос, здесь бурелом, бревна и разросшиеся кроны берез. Вместо прихожан у Которосли собираются рыбаки и компании подростков. Наслаждаться видом церкви тяжело — она словно наказана за свое великолепие и загнана на периферию промзоны.
Здесь оседали деньги
Конец XVII века был для Ярославля по-настоящему золотым в прямом и переносном смысле. Город был на пересечении торговых путей, поэтому с финансами всё было хорошо. Местные торговали всем, чем только можно, основные товары — пушнина, кожа и рыба. Кроме того, через Ярославль проходили товары из других городов.
— Получается у нас и юг, и север, и восток, и запад. Мы оказываемся на перекрестке: Ярославль — ворота Русского Севера, через которые можно проплыть в западные страны, также по Волге можно добраться в южные и восточные государства, — поясняет Елена Федорычева. — Здесь начинают оседать деньги. По числу жителей Ярославль занимает второе место после Москвы и держится на этой позиции крепко. По торговому обороту — на третьем, пропустили Казань.
Что же касается самого города, он богат, но по-прежнему не имеет белокаменного облика — до XVII века весь город был деревянным.
— Что из камня было? Это главный Успенский собор на Стрелке и ансамбль Спасо-Преображенского монастыря (ярославский кремль. — Прим. ред.), приходские храмы, дома, торговые объекты — всё деревянное, — объясняет эксперт.
Разбогатев на торговле, самые влиятельные семьи Ярославля начинают выделять нехилые суммы на строительство храмов. В городе начинается своего рода соревнование среди купцов — кто больше и красивее церковь построит.
— Церковь Иоанна Предтечи — это своеобразное подведение итогов русского искусства вообще. Это касается не только росписи, всего. Дальше тоже будут строить шикарные храмы, но по размерам, по богатству, по изобилию он уже не будет превзойден, — сказала экскурсовод.
«Закладывали драгоценные кружева и жемчужные нити»
А что стоит знать о слободе Толчково, где строилась церковь? Она располагалась на правом берегу Которосли, в том месте, где ныне оживленно гудят улицы Большая Фёдоровская, Малая Пролетарская, Наумова. Слобода была гигантским предместьем, где почти все жители выделывали кожу. Слобода, хоть и находилась в живописном месте, откровенно пованивала. Выделка кожи — это грязная и тяжелая работа. Люди, занимавшиеся ей, нуждались в чистом и светлом месте, куда можно сходить и отвести душу, — в церкви.
Даже название слободы «Толчково» связано с кожей. Оно происходит от глагола «толочь». При выделке кож ярославские мастера использовали истолченную в порошок древесную кору, содержащую особые вещества, которые делали кожу более эластичной. Из-за чего толчковская «красная юфть» (мягкий сорт кожи. — Прим. ред.) веками почиталась по всей России и даже в соседних странах.
К строительству каменной церкви Иоанна Предтечи жителей слободы подтолкнул пожар. В 1659 году после рождественского богослужения сгорел старый деревянный храм. Местные не торопились, почти 16 лет собирали деньги, параллельно строили.
— Каменное строительство — это безумно дорого, все храмы в Ярославле строились в складчину. Даже была книга (до сегодняшнего дня не сохранилась. — Прим. ред.), в которой указывалось, кто сколько внес. Вкладывали деньги — серебряные и медные, недвижимость, а именно — дворовые места. А еще жемчужные нити, драгоценные кружева, которые делали из серебряной и позолотной нити.
Почему церковь — итог всего древнерусского искусства?
Специалисты говорят, что церковь Иоанна Предтечи подводит итог всего древнерусского искусства. Ее облик получился сложным и необычным. Для украшения церкви использовали все возможные элементы.
Даже есть легенда, что слободскую церковь построили без чертежей. В процессе строительства менялся замысел нескольких элементов. Лучше всего это видно на крутых полукружьях: сначала они были более пологими, а потом строители, не разбирая сложенную стенку, вывели их под другим наклоном, подтачивая уже выложенные кирпичи.
— Нет ответа на вопрос, были ли чертежи. У нас печаль в чем? Мы — страна с непредсказуемым прошлым, трудно у нас с источниками, погибали они у нас слишком активно, — шутит эксперт.
Разбираемся в украшениях
Во время прогулки вокруг церкви можно изучать старинные декоративные элементы. Мы уже говорили, что в церкви есть буквально всё: колонны, дыньки, гирьки и многое другое. Новичку легко запутаться, поэтому мы собрали гайд по самым необычным украшениям.
Особый шарм ему придает красноватый цвет кирпича. Здесь даже кирпич использовался особенный — лекальный.
Мало того что кирпич необычный, фасады церкви были пестрыми. В некоторых местах роспись еще можно увидеть.
— Если посмотреть на фасады под углом, то кое-где еле заметны еще не смытые временем линии. Раскрашено под бриллиантовый руст, такая имитация граненого камня, — показывает Елена Федорычева.
Здесь же обратите внимание на позолоченные подзоры — деревянные доски с глухой или сквозной резьбой или металлические полосы с прорезным узором по краям кровли. Они проходят по периметру всей крыши.
Практически по всему периметру церкви есть ширинки. Нет-нет, отбросьте ассоциации с прорезью на штанах. Это распространенный в русской архитектуре XVI–XVII веков элемент декора в виде квадратного углубления в стене, внутри которого нередко размещали изразец или резное украшение.
Название пошло из прикладного искусства. Ширинкой назывался квадратный подарочный платок, который по краям украшался вышивкой. Он, как правило, был шелковый и шелковыми нитями вышивался.
Сам изразец — керамическая плитка, не плоская, а объемная с оборотной стороны. С помощью выпуклых краев она вставляется в стену. Наглядно ее можно представить как небольшую коробочку. В основном на маленьких квадратиках изображены птицы и незамысловатые узоры.
А вот еще одна изюминка — изразцы, поставленные на уголок. Это так называемая ярославская строчка.
— К моменту возведения церкви Иоанна Предтечи в Ярославле активно использовали изразцы, рисунок на плитке заимствованный — это московский орнамент. Но ярославцы были бы не ярославцами, если бы не придумали чего-то своего, — поднимает голову и, щурясь от солнца, показывает нам Елена Федорычева. — Изразцы, которые поставлены на уголочек, — это прием, который придумали у нас, его называют «ярославская строчка». После строительства наша строчка разошлась по всей стране.
Такой прием визуально еще больше удлиняет храм.
Давайте поразглядываем храм еще. На крыльце, которое выходит прямо на завод «Русские краски», есть занятная деталь. В кладке на железном стержне подвешена фигурка в виде опрокинутой металлической пирамидки — это «гирька». Она служит опорой для двух малых декоративных арочек.
Вот еще один элемент, на который стоит обратить внимание, носит странное название. «Дынька» — декоративное украшение столбов, колонок, дверных порталов и оконных наличников в виде различных утолщений, по форме приближающихся к шару или напоминающих дыню.
Такое изобилие, как говорит эксперт, выражает характер Ярославля. Город купеческий, богатство очень уважается.
Ярославская «пизанская» башня
Совсем рядом с церковью находится накренившаяся колокольня. Это наша ярославская «пизанская» башня — громадина тоже наклонилась вбок.
Шестиярусная колокольня появилась рядом с храмом на рубеже XVII–XVIII веков. Колокольня, как и церковь, стала самой высокой в Ярославле — ее высота 45 метров, соразмерно высоте средней главы храма.
— К сожалению, здесь грунты плохие, началось движение, колокольня стала падать. В
Крен был больше метра, колокольня могла упасть.
— Сейчас ничего не падает, даже несмотря на то что в храме были некоторые тревожные сигналы, — уверяет нас Елена Федорычева.
Наглядный средневековый комикс
Внутри церкви очень прохладно и темно. Люди, которые приходят посмотреть на нее, как в музей, говорят шепотом, боятся нарушить эту таинственную тишину. Как только переступаешь порог, перед глазами открывается пестрая роспись — нет ни одного пустого уголка.
Церковь Иоанна Предтечи — лидер по числу сюжетов. Здесь самый большой ансамбль росписи русского православного искусства, а возможно, православного искусства вообще.
— Здесь всё заполнено живописью, и даже сюжеты не сразу разберешь, а их огромное количество. И, конечно, тексты. Настоящая библиотека. Когда вы будете слышать, что допетровская Русь была неграмотной, — не верьте, во всяком случае поволжские города, они не могли существовать, если бы население было неграмотным. В Ярославле, Нижнем Новгороде, Костроме грамотность была приближенная к стопроцентной, — говорит Елена Александровна.
В других, более ранних храмах на столбах изображали мучеников, праведников и апостолов. А в церкви Иоанна Предтечи на столбах, как и на стенах, изображены библейские сюжеты. Художники пытались вместить как можно больше сцен.
Абсолютно все поверхности храма заняты сюжетными фресками: любое событие решается как сцена, обязательно массовая. Рядом с героем всегда должно быть большое количество зрителей. И это не просто ради украшений сделано — а для образования прихода. Наглядное пособие на стенах.
Сюжеты фресок угадываются интуитивно. Есть множество библейских сюжетов, в том числе — о жизни Иоанна Предтечи.
Иконы с иконостаса покинули храм еще в
На стенах рядом с иконостасом собран огромный церковный календарь, в котором указаны все святые, которых вспоминали в церкви.
Рассматривать росписи на стенах можно часами. Именно на это и рассчитывали художники, оформлявшие храм. Они старались воспитать прихожан. В итоге получился средневековый комикс — минимум текста, максимум картинок.
Никому не нужна?
Сейчас храм открыт к посещению только в летнее время, здесь нет отопления и освещения, за исключением прожекторов, которые включили для нашего корреспондента, чтобы лучше рассмотреть сюжеты на стенах. Величественный забор, который обрамляет всю территорию храма, растерял целостность. Кирпич раскрошился, а опоры кое-где рухнули. Такая же участь ждет ворота напротив главного входа в церковь.
В современной Толчковской слободе можно увидеть не только уникальный памятник архитектуры, но и его угасание. Величественное сооружение проигрывает битву с временем, с человеческим равнодушием. Несмотря на разрушение и упадок, мы еще можем полюбоваться храмом воочию, изучить диковинные кирпичи и роспись, ощутить дух старины. Но долго ли?
Выражаем благодарность за помощь в создании материала Ярославскому музею-заповеднику и Елене Федорычевой.
Кстати, мы собрали чек-лист, который превратит вашу прогулку вокруг храма в настоящий квест по поиску красных слонов и диковинных птиц.