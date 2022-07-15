«В России волна уже началась»: эксперт — о подъеме заболеваемости ковидом и варианте омикрона «кентавр»

Но не прошло и нескольких недель, добавляет он, как начали появляться сначала отдельные заявления представителей научных коллективов и Роспотребнадзора, а сейчас руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова на селекторном совещании сказала, что рост заболеваемости на прошлой неделе по стране был 8%. Это усредненные данные, а в некоторых регионах рост уже очень существенный, например, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.



— Население в целом уже не особо нацелено на то, что надо себя тестировать и как-то менять свое поведение при подозрении на ковид. При этом Роспотребнадзор официально фиксирует, что штаммовая структура в России меняется и увеличивается доля особо заразных вариантов B.A.4 , B.A.5 . Это не названо пока волной, но старт официальный ей уже дан в России. Ухудшение ситуации уже началось, — уверен Александр Соловьев.