«В России волна уже началась»: эксперт — о подъеме заболеваемости ковидом и варианте омикрона «кентавр»
По его словам, ситуация будет ухудшаться и в июле, и в августе
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев заявил, что в России уже началась новая волна коронавируса и объяснил, какие варианты омикрона представляют опасность.
В каких регионах подъем заболеваемости выше
— В России волна уже официально началась. У нас же всё начинается по одному сценарию: еще месяц назад официальные структуры — и Роспотребнадзор, и Минздрав — говорили о том, что никаких предпосылок нет для того, чтобы в летний сезон было очередное ухудшение эпидситуации. Мы наблюдали снижение информационного фона по отношению к коронавирусу. Ни о вакцинации, ни о мерах обязательных не говорили. И идет процедура отказа от антиковидных мер вплоть до решения Роспотребнадзора об отмене масочного режима.
Но не прошло и нескольких недель, добавляет он, как начали появляться сначала отдельные заявления представителей научных коллективов и Роспотребнадзора, а сейчас руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова на селекторном совещании сказала, что рост заболеваемости на прошлой неделе по стране был 8%. Это усредненные данные, а в некоторых регионах рост уже очень существенный, например, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
— Население в целом уже не особо нацелено на то, что надо себя тестировать и как-то менять свое поведение при подозрении на ковид. При этом Роспотребнадзор официально фиксирует, что штаммовая структура в России меняется и увеличивается доля особо заразных вариантов
То есть, как и было ранее, после крупных городов подъем заболеваемости будет распространяться по всей стране, включая и Новосибирск.
Когда ждать «кентавра»
«Кентавр» — это не официальное название нового варианта омикрона —
— Как мы с вами и проговаривали в ранних интервью, спустя два месяца от первых выявленных новых подвидов омикрона нужно ждать однозначного ухудшения эпидситуации. Это мы сейчас и наблюдаем.
То есть по аналогии осенью «кентавр» может распространиться по России, появиться, в частности, в Новосибирске.
— Дальше мы будем видеть ухудшение эпидситуации в течение июля, августа, а осенью это все еще сильнее ухудшится с началом учебного года, когда детские коллективы выступят в очередной раз катализаторами. К тому же к этому времени еще можно ожидать подхода новых вариантов омикрона из других стран, в частности «кентавра». И возможны появления нового варианта в самой России, — резюмировал эксперт.
По его словам, надежды на то, что омикрон будет протекать легче и безобиднее, не оправдываются, судя по тому, что происходит в мире, как вновь появляются более заразные варианты.
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