«Позор, который войдет в историю»: эксперты — о запрете абортов в США. Возможно ли это в России?

В древние времена аборт считался преступлением. В период царствования царя Алексея Михайловича женщин за это казнили. Впоследствии смертная казнь была отменена Петром I в 1715 году.



На рубеже XIX и XX веков медицинское и юридическое сообщества Российской империи начали высказываться за легализацию абортов, повышение их безопасности и распространение контрацепции. Эта проблема обсуждалась на III и XII съездах Пироговского общества.



Мы прекрасно понимаем, что как только накладывается запрет на аборты, сразу же увеличивается материнская смертность. Женщины погибают от криминальных абортов. Когда у женщины нет возможности обратиться за медицинской помощью и в безопасных условиях провести прерывание беременности, она будет прибегать к другим возможностям. К большому сожалению, чаще это происходит на больших сроках и не в лечебных учреждениях. Это было всегда во время запретов на легальные аборты.

