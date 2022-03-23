Два жителя Новосибирской области погибли в боях на Украине

Во время спецоперации на территории Украины погибли два военнослужащих из Новосибирской области. По данным сайта Коченевской администрации, Владислав Непряхин погиб 18 марта .



— Владислав окончил 9 классов чикской школы № 7 , затем поступил в Новосибирский колледж питания и сервиса и после получения профессии в октябре 2020 года был призван на военную службу в Вооруженные силы РФ, где получил военную специальность «механик-водитель БМП». Срочную службу проходил в войсковой части № 21720 в Амурской области. По окончании срочной службы заключил контракт для дальнейшей службы в Вооруженных силах РФ, — говорится в сообщении.