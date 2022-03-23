Два жителя Новосибирской области погибли в боях на Украине

Во время спецоперации на территории Украины погибли два военнослужащих из Новосибирской области. По данным сайта Коченевской администрации, Владислав Непряхин погиб
— Владислав окончил 9 классов чикской школы
Узнать дату похорон и возраст погибшего в администрации оперативно не удалось.
Завтра, 24 марта, в станции Зубково Краснозерского района пройдут похороны еще одного погибшего — 21-летнего ефрейтора Сергея Соколова.
— 24 марта объявлен днем траура в связи с трагической гибелью в ходе спецоперации на Украине нашего земляка — Соколова Сергея Витальевича. В районе в этот день будут приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия, в учреждениях образования и культуры пройдут памятные мероприятия и уроки мужества, — говорится на сайте администрации Краснозерского района.
Там же указано, что на момент гибели —
Мы ведем список погибших новосибирцев во время спецоперации на Украине.
Вчера, 22 марта, в Искитиме проходили похороны другого погибшего — 24-летнего Ярослава Пономаренко.