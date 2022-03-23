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Два жителя Новосибирской области погибли в боях на Украине

Молодые люди родились в Коченевском и Краснозерском районах

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Молодые люди погибли 16 и 18 марта

Молодые люди погибли 16 и 18 марта

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Во время спецоперации на территории Украины погибли два военнослужащих из Новосибирской области. По данным сайта Коченевской администрации, Владислав Непряхин погиб 18 марта.

— Владислав окончил 9 классов чикской школы № 7, затем поступил в Новосибирский колледж питания и сервиса и после получения профессии в октябре 2020 года был призван на военную службу в Вооруженные силы РФ, где получил военную специальность «механик-водитель БМП». Срочную службу проходил в войсковой части № 21720 в Амурской области. По окончании срочной службы заключил контракт для дальнейшей службы в Вооруженных силах РФ, — говорится в сообщении.

Владислав Непряхин учился в школе в Чике, затем поступил в новосибирский колледж и отправился на срочную службу

Владислав Непряхин учился в школе в Чике, затем поступил в новосибирский колледж и отправился на срочную службу

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Узнать дату похорон и возраст погибшего в администрации оперативно не удалось.

Завтра, 24 марта, в станции Зубково Краснозерского района пройдут похороны еще одного погибшего — 21-летнего ефрейтора Сергея Соколова.

— 24 марта объявлен днем траура в связи с трагической гибелью в ходе спецоперации на Украине нашего земляка — Соколова Сергея Витальевича. В районе в этот день будут приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия, в учреждениях образования и культуры пройдут памятные мероприятия и уроки мужества, — говорится на сайте администрации Краснозерского района.

Сергей Соколов родился <nobr class="_">27 июля</nobr> 2000 года, погиб — <nobr class="_">16 марта</nobr> 2022 года

Сергей Соколов родился 27 июля 2000 года, погиб — 16 марта 2022 года

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СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

Там же указано, что на момент гибели — 16 марта — Сергею Соколову был 21 год.

Мы ведем список погибших новосибирцев во время спецоперации на Украине.

Вчера, 22 марта, в Искитиме проходили похороны другого погибшего — 24-летнего Ярослава Пономаренко.

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