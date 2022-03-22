В Искитиме хоронят погибшего во время спецоперации 24-летнего военнослужащего

Сегодня, 22 марта, в Искитиме проходят похороны лейтенанта Ярослава Пономаренко, погибшего во время спецоперации. Об этом корреспонденту НГС сообщили в приемной администрации города Искитима.
— При выполнении боевого задания в спецоперации в Донбассе погиб наш земляк — искитимец лейтенант Пономаренко Ярослав Олегович. Ярослав родился
Узнать точную дату гибели Ярослава Пономаренко не удалось, поскольку ответственные за общение со СМИ сотрудники администрации уехали на его похороны. На месте не оказалось и местного военкома Павла Дурандина.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников с начала спецоперации на Украине сообщал о пяти погибших военных из региона — жителях Новосибирска, Тогучинского, Колыванского, Ордынского и Сузунского районов. При этом он не называл имен погибших.
На прошлой неделе мы рассказывали о погибшем жителе Тогучинского района Егоре Дмитриеве.