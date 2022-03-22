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Срочно24-летний искитимец погиб в спецоперации
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В Искитиме хоронят погибшего во время спецоперации 24-летнего военнослужащего

Сведения о его гибели появились на сайте администрации города

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Ярослав Пономаренко родился в 1998 году

Ярослав Пономаренко родился в 1998 году

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Сегодня, 22 марта, в Искитиме проходят похороны лейтенанта Ярослава Пономаренко, погибшего во время спецоперации. Об этом корреспонденту НГС сообщили в приемной администрации города Искитима.

— При выполнении боевого задания в спецоперации в Донбассе погиб наш земляк — искитимец лейтенант Пономаренко Ярослав Олегович. Ярослав родился 25 февраля 1998 года. Учился в школе № 1 Искитима, окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Всегда был активистом, лидером и душой компании, — говорится на сайте администрации.

Узнать точную дату гибели Ярослава Пономаренко не удалось, поскольку ответственные за общение со СМИ сотрудники администрации уехали на его похороны. На месте не оказалось и местного военкома Павла Дурандина.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников с начала спецоперации на Украине сообщал о пяти погибших военных из региона — жителях Новосибирска, Тогучинского, Колыванского, Ордынского и Сузунского районов. При этом он не называл имен погибших.

На прошлой неделе мы рассказывали о погибшем жителе Тогучинского района Егоре Дмитриеве.

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