В Искитиме хоронят погибшего во время спецоперации 24-летнего военнослужащего

Сегодня, 22 марта, в Искитиме проходят похороны лейтенанта Ярослава Пономаренко, погибшего во время спецоперации. Об этом корреспонденту НГС сообщили в приемной администрации города Искитима.



— При выполнении боевого задания в спецоперации в Донбассе погиб наш земляк — искитимец лейтенант Пономаренко Ярослав Олегович. Ярослав родился 25 февраля 1998 года. Учился в школе № 1 Искитима, окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Всегда был активистом, лидером и душой компании, — говорится на сайте администрации.

