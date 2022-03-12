Новосибирский «Вектор» не дождался заказа Минздрава РФ на «ЭпиВакКорону» в феврале

Новосибирский государственный научный центр «Вектор» не получил от Минздрава РФ заказ на производство вакцины «ЭпиВакКорона», который ожидал в феврале 2022-го. Корреспондент НГС выяснил у центра и Минздрава России — почему.
Напомним, что в январе обсуждалось отсутствие в 2022 году поставок вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» в регионы. Некоторые эксперты предполагали, что ее сняли с производства. Тогда «Вектор» рассказал журналисту НГС, что в 2021 году контракт по производству был исполнен в полном объеме, а получение очередного заказа от Минздрава РФ ожидается в феврале. Но этого в указанном месяце не произошло.
— В настоящее время заказ Минздрава России не поступил. По нашим данным, достаточное количество вакцины имеется в регионах. По вопросу заключения очередного заказа просим обращаться в Минздрав России. Мы будем готовы произвести необходимое количество вакцины, — ответили журналисту НГС в «Векторе».
В пресс-службе Минздрава России журналисту НГС рассказали, что на сегодняшний день препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний:
— Текущие остатки препарата «ЭпиВакКорона» в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность субъектов в этом препарате.
В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС сообщили, что, по данным на 10 марта, в регионе осталось
Ранее мы рассказывали историю пациентки, которая умерла от коронавируса, несмотря на то, что была привита «ЭпиВакКороной». «Вектор» объяснил, что вакцинация от респираторных инфекций значительно снижает риск заболевания, тяжелого течения и летальных исходов, но не исключает полностью.