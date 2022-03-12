Новосибирский «Вектор» не дождался заказа Минздрава РФ на «ЭпиВакКорону» в феврале

Новосибирский государственный научный центр «Вектор» не получил от Минздрава РФ заказ на производство вакцины «ЭпиВакКорона», который ожидал в феврале 2022-го. Корреспондент НГС выяснил у центра и Минздрава России — почему.

Напомним, что в январе обсуждалось отсутствие в 2022 году поставок вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» в регионы. Некоторые эксперты предполагали, что ее сняли с производства. Тогда «Вектор» рассказал журналисту НГС, что в 2021 году контракт по производству был исполнен в полном объеме, а получение очередного заказа от Минздрава РФ ожидается в феврале. Но этого в указанном месяце не произошло.