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Новосибирский «Вектор» не дождался заказа Минздрава РФ на «ЭпиВакКорону» в феврале

Именно к эффективности этой вакцины было много вопросов и у экспертов, и у участников испытаний

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В 2021 году было произведено и введено в гражданский оборот <nobr>12 989 540</nobr> доз (<nobr>6 494 770</nobr> комплектов) вакцины «ЭпиВакКорона»

В 2021 году было произведено и введено в гражданский оборот 12 989 540 доз (6 494 770 комплектов) вакцины «ЭпиВакКорона»

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Новосибирский государственный научный центр «Вектор» не получил от Минздрава РФ заказ на производство вакцины «ЭпиВакКорона», который ожидал в феврале 2022-го. Корреспондент НГС выяснил у центра и Минздрава России — почему.

Напомним, что в январе обсуждалось отсутствие в 2022 году поставок вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» в регионы. Некоторые эксперты предполагали, что ее сняли с производства. Тогда «Вектор» рассказал журналисту НГС, что в 2021 году контракт по производству был исполнен в полном объеме, а получение очередного заказа от Минздрава РФ ожидается в феврале. Но этого в указанном месяце не произошло.

— В настоящее время заказ Минздрава России не поступил. По нашим данным, достаточное количество вакцины имеется в регионах. По вопросу заключения очередного заказа просим обращаться в Минздрав России. Мы будем готовы произвести необходимое количество вакцины, — ответили журналисту НГС в «Векторе».

В пресс-службе Минздрава России журналисту НГС рассказали, что на сегодняшний день препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний:

— Текущие остатки препарата «ЭпиВакКорона» в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность субъектов в этом препарате.

В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС сообщили, что, по данным на 10 марта, в регионе осталось 20 864 вакцины «ЭпиВакКорона». Последняя поставка была 27 января.

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