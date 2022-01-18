Новосибирская компания построит крематорий в Кузбассе

Согласно данным кемеровского комитета по управлению муниципальным имуществом, земля будет находиться в аренде у компании 30 месяцев, ежегодная арендная плата будет составлять более 6,5 миллиона рублей. А стоимость самого крематория пока неизвестна.



В компании «Индекс» журналисту НГС подтвердили то, что они выиграли торги и будут заниматься строительством, а подробности обещали прокомментировать позже.

Что известно о компании

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Индекс» было зарегистрировано в апреле 2010 года, в его штате трое сотрудников. Основная сфера деятельности — «торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения». Генеральный директор — Евгений Пеньков. Помимо него, в учредителях и участниках до 28 апреля 2020 года со 100%-ной долей была Анастасия Марышина.

Ранее Марышина была учредителем и гендиректором ООО «Рекламное агентство "Индекс"», которое в октябре 2021 года было исключено из ЕГРЮЛ из-за наличия недостоверных сведений о нем. Основная сфера деятельности — «деятельность рекламных агентств», но еще и монтаж промышленных машин и оборудования. Поэтому это же агентство было победителем закупки на 6 миллионов рублей от Санкт-Петербургского ГУП «Петербургский Метрополитен»: «Выполнение работы по изготовлению комплекта деталей главного вала эскалатора типа ЛТ-1».