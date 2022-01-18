Новосибирская компания построит крематорий в Кузбассе

Новосибирская компания «Индекс» построит крематорий в Кемерове: о его необходимости говорили с 2011 года, но аукцион провели в декабре 2021-го.
Как сообщили нашим коллегам из NGS42.RU в пресс-службе мэрии Кемерова, победителем аукциона по определению арендатора земельного участка для строительства крематория с прощальным залом и колумбарием стало ООО «Индекс». Земельный участок размещен в районе Кировского кладбища
Согласно данным кемеровского комитета по управлению муниципальным имуществом, земля будет находиться в аренде у компании 30 месяцев, ежегодная арендная плата будет составлять более 6,5 миллиона рублей. А стоимость самого крематория пока неизвестна.
В компании «Индекс» журналисту НГС подтвердили то, что они выиграли торги и будут заниматься строительством, а подробности обещали прокомментировать позже.
Что известно о компании
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Индекс» было зарегистрировано в апреле 2010 года, в его штате трое сотрудников. Основная сфера деятельности — «торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения». Генеральный директор — Евгений Пеньков. Помимо него, в учредителях и участниках до 28 апреля 2020 года со 100%-ной долей была Анастасия Марышина.
Ранее Марышина была учредителем и гендиректором ООО «Рекламное агентство "Индекс"», которое в октябре 2021 года было исключено из ЕГРЮЛ из-за наличия недостоверных сведений о нем. Основная сфера деятельности — «деятельность рекламных агентств», но еще и монтаж промышленных машин и оборудования. Поэтому это же агентство было победителем закупки на 6 миллионов рублей от Санкт-Петербургского ГУП «Петербургский Метрополитен»: «Выполнение работы по изготовлению комплекта деталей главного вала эскалатора типа ЛТ-1».
На Евгения Пенькова с 2017 по 2019 годы в Кемерове было зарегистрировано ООО «Млечный Путь», директором которого являлся Павел Бойков. Виды деятельности компании — «торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения».
У компании «Индекс» было четыре заключенных госконтракта. В 2011 году она по заказу Новосибирского государственного технического университета за 99 тысяч рублей занималась «размещением макета рекламного баннера для абитуриентов в интернете (ИДО)».
Три остальных — прошлогодние, и все они связаны с Кемеровской областью. В мае за один день были заключены контракты с Тисульской и Тяжинской районными больницами, в обоих случаях они связаны с устройством фундаментного основания для размещения установок газификаторов и цистерн. Сумма двух контрактов составляет почти 2 миллиона рублей. Еще один контракт был заключен летом с Мариинской горбольницей на 140 тысяч рублей за «выполнение работ по обезжириванию системы кислородопровода».
Как это отразится на работе новосибирского крематория
Директор новосибирского крематория Борис Якушин рассказал журналисту НГС, что к ним довольно часто привозят тела из Кузбасса, несмотря на то, что подобный крематорий с 2001 года работает в Новокузнецке.
— Там такое же оборудование, как и у нас. Если в Кемеровской области появится второй крематорий, то к нам, вероятно, перестанут возить тела. Активно возили в 2019-м и 2020 годах — по 3 тела в неделю, было примерно 10–12 умерших в месяц. Сейчас меньше — 1–2 в месяц. Видимо, новокузнецкий крематорий сейчас справляется с объемами. Может, какие-то сбои были, а теперь всё налажено, — рассказывает Якушин, добавляя, что к ним продолжают возить умерших из Томска, Омска и Красноярска, так как там не могут построить свои крематории.
Он отмечает, что в прошлом, 2021 году, статистика по кремациям сопоставима с показателями 2020 года, когда проводили до 1 тысячи кремаций в месяц. Тем не менее в позапрошлом году это было рекордом на фоне пандемии.
— Мы не умели работать в таких условиях: сокращали церемонии прощания, отказывались от некоторых услуг и соблюдения ритуалов. Сейчас мы справляемся, несмотря на востребованность кремаций. Очередей по 5–10 дней нет, — говорит Якушин.
Рост количества кремаций он связывает с коронавирусом, предполагая, что в дальнейшем будет некая стагнация, в том числе из-за уменьшения смертности и других факторов. Кроме того, ближайшие крупные города строят свои крематории, например, в Томске крематорий скоро будет введен в эксплуатацию. В Омске активного строительства крематория он не видел, но оно, так же как и в Кемерове, давно планируется и обсуждается.
Ранее мы рассказывали, что в новосибирском крематории заметили появление черного дыма во время сжигания умерших с ковидом.