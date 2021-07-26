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В крематории заметили появление черного дыма во время сжигания умерших с ковидом. Версии, почему так может быть

Сотрудники крематория планируют наблюдать за ситуацией до осени, чтобы сделать точные выводы

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При кремациях пациентов без ковида черного дыма не наблюдают

При кремациях пациентов без ковида черного дыма не наблюдают

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После сожжения умерших с ковидом из новосибирского крематория идет черный дым

Директор новосибирского крематория Борис Якушин заметил, что после сожжения умерших с коронавирусом из труб идет черный дым.

Об этом он рассказал журналисту НГС на прошлой неделе во время подготовки репортажа о работе крематория. Но в тот момент черный дым застать не удалось, так как умерших с коронавирусом в это время не кремировали.

Версия директора

По словам Бориса Якушина, первыми на черный дым от кремации умерших от коронавирусной инфекции обратили внимание коллеги из Нижнего Новгорода. В новосибирском крематории это тоже заметили.

Борис Якушин говорит, что сотрудники будут наблюдать за этим до осени и потом смогут сделать какие-то выводы. Пока он предполагает, что цвет дыма меняется из-за интоксикации организма лекарственными препаратами.

— С самого начала коронавирусных умерших мы кремировали в пленке, и прощание было в закрытых гробах. В июле 2020 года мы отказались от пленки. А зимой стали проводить прощание в открытом гробу, но под стеклянным саркофагом. То есть год кремировали без пленки, значит, дело не в ней, — отметил директор крематория.

Что думают химики

Точного ответа опрошенные новосибирские химики тоже не дали, но высказали предположения.

Химик Сергей (имя изменено по его просьбе) замечает, что с учетом приведенных версий может предположить четыре объяснения — пленка, лекарства, деятельность вируса, совпадение не связанных напрямую с вирусом факторов:

— Против версии с пленкой есть еще то, что она сгорает достаточно быстро и потом вклада не дает. Про лекарства — я не знаю, насколько много их дают, но мне кажется, что сложно добавить в организм что-то в количествах, нужных для получения черного дыма. Но полностью такую версию исключать не стоит. Есть вариант, что причиной может быть деятельность вируса в легких. Образуется что-то, что при нагревании, горении дает черный дым. За версию то, что при горении из легких есть выход в атмосферу, и режим горения или нагревания может отличаться от других тканей. Против — не очень понятно, хватает ли объема инородных веществ в легких для заметных изменений в цвете дыма.

Он добавляет, что, возможно, это частично — совпадение, частично — притягивание фактов к версии, что тут как-то замешан вирус, а систематических наблюдений, как он понял, пока нет.

— Вообще, насколько я понимаю, глобально есть две причины изменения цвета дыма: изменение режима горения — другая температура, другой приток воздуха, может, еще что-то, и изменение химического состава того, что сжигаем. Мне кажется, что вероятнее изменение режима горения. Без дополнительных сведений, я бы искал, где могли измениться условия горения, — уточнил Сергей.

Химик Николай (попросивший не указывать фамилию) замечает, что версий, конечно, много:

СЮЖЕТ

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— В интоксикацию верится меньше всего. Полимеры горят коптящим пламенем 100%, но при их горении еще люто пахнет. Еще как вариант — так как трупов много, возможно, жгут быстро, а труп всё же требует полного дожигания, из-за неполного сгорания может образовываться сажеобразная копоть в виде мелких черных частиц. Можно еще предположить, что тела чем-то горючим обрабатывают, чтобы лучше горели или чтобы обезвредить от возможных последствий коронавируса, но этого я не знаю.

Ранее в крематории рассказывали, что в последнее время образовалась очередь на кремацию — ожидание достигает 10 дней.

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