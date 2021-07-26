В крематории заметили появление черного дыма во время сжигания умерших с ковидом. Версии, почему так может быть

Борис Якушин говорит, что сотрудники будут наблюдать за этим до осени и потом смогут сделать какие-то выводы. Пока он предполагает, что цвет дыма меняется из-за интоксикации организма лекарственными препаратами.

— С самого начала коронавирусных умерших мы кремировали в пленке, и прощание было в закрытых гробах. В июле 2020 года мы отказались от пленки. А зимой стали проводить прощание в открытом гробу, но под стеклянным саркофагом. То есть год кремировали без пленки, значит, дело не в ней, — отметил директор крематория.

Что думают химики

Точного ответа опрошенные новосибирские химики тоже не дали, но высказали предположения.

Химик Сергей (имя изменено по его просьбе) замечает, что с учетом приведенных версий может предположить четыре объяснения — пленка, лекарства, деятельность вируса, совпадение не связанных напрямую с вирусом факторов:

— Против версии с пленкой есть еще то, что она сгорает достаточно быстро и потом вклада не дает. Про лекарства — я не знаю, насколько много их дают, но мне кажется, что сложно добавить в организм что-то в количествах, нужных для получения черного дыма. Но полностью такую версию исключать не стоит. Есть вариант, что причиной может быть деятельность вируса в легких. Образуется что-то, что при нагревании, горении дает черный дым. За версию то, что при горении из легких есть выход в атмосферу, и режим горения или нагревания может отличаться от других тканей. Против — не очень понятно, хватает ли объема инородных веществ в легких для заметных изменений в цвете дыма.